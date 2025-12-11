Línea A del Metro ‘se va al aire’: Proponen tramo elevado para evitar inundaciones; ¿en qué estaciones?

¿El Metro de la Ciudad de México ya no se quedará parado en temporada de lluvias? Autoridades perfilan un nuevo tramo elevado en ciertas estaciones de la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz.

Adrián Rubalcava, titular del Metro, comentó en conferencia de prensa este jueves 11 de diciembre la posibilidad de que a partir del año que viene se realice la modificación de las vías en las últimas estaciones de la Línea, para así evitar inundaciones así como interrupciones al servicio.

Durante la temporada de lluvias de este año, la Línea A del Metro se inundó en distintas ocasiones, lo que provocó el cierre especialmente del tramo de Guelatao a La Paz, y al mismo tiempo obligó la implementación de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de apoyo para los pasajeros sobre Calzada Ignacio Zaragoza, vialidad también afectada por las lluvias y los socavones.

Al referirse a las inversiones destinadas al drenaje en la zona que conecta a Iztapalapa con el municipio de La Paz, con dinero destinado desde el Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, Rubalcava comentó que está la propuesta de construir tramos elevados en las estaciones del Metro que “siempre se inundan”.

“Y la propuesta que hacemos nosotros como Metro es que nos permitan poner ese pequeño tramo como un tramo elevado”, explicó Adrián Rubalcava, exalcalde de Cuajimalpa.

¿En qué estaciones estaría el nuevo tramo elevado de la Línea A del Metro?

Aunque no confirmó las estaciones en las que se haría un tramo elevado, Adrián Rubalcava explicó que la zona en la que se harían las obras sería la de Los Reyes y La Paz.

Con ello, es posible que el tramo elevado sea entre las estaciones: La Paz, Los Reyes y Santa Marta, cerca de donde ocurrió la explosión de una pipa el pasado 10 de septiembre en el puente de La Concordia.

Al respecto, Rubalcava indicó que las modificaciones aplicarían únicamente en “las estaciones que siempre se paran, las que se llenan de agua”, lo que abre la posibilidad de cierres de las estaciones en el futuro para las labores.

¿Cómo sería el nuevo tramo elevado de la Línea A del Metro?

La propuesta de Adrián Rubalcava es que, entre cada estación, “se haga un pequeño puente” por donde pase el Metro, pero con la idea de mantener las estaciones a nivel de calle.

Entonces, el tramo elevado de la Línea A del Metro, si se completa, no será como los de la Línea 4, la Línea B y la Línea 12, en los que tanto estaciones como vías están en tramos elevados, sino que sería más como el tramo que está entre General Anaya y Tasqueña de la Línea 2, donde hay un puente que sirve para ‘saltar’ la Calzada de Tlalpan.

¿Vienen cierres en la Línea A? Esta sería la fecha de la remodelación del tramo elevado

Aunque el proyecto aún no está confirmado del todo, Adrián Rubalcava explicó que si se confirma, las obras para modificar el tramo elevado de vías del Metro será en la segunda mitad de 2026, después del Mundial de la FIFA 2026.

Mientras esto pasa, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, se comprometió a una serie de labores de mantenimiento en la Línea 2 para el Mundial, así como la remodelación de la Línea 3 tras la entrega total de la Línea 1.