Tláhuac impulsa el empleo con escuelas de oficios y formación técnica certificada

Tláhuac consolidó este año una estrategia de formación técnica orientada directamente a la empleabilidad mediante su programa Escuela de Oficios para la Vida, que ofrece 18 oficios certificados por la SEP y que ha formado a más de mil 480 personas, de las cuales al menos el 96 por ciento ya cuenta con empleo o emprendimientos propios.

Así lo dio a conocer la alcaldesa Berenice Hernández durante su informe de Gobierno, donde afirmó que la educación es hoy uno de los principales motores de transformación en la demarcación.

“La educación es el corazón de la transformación y la herramienta más poderosa en contra de la pobreza”, señaló la mandataria morenista, al destacar que el objetivo de estos programas es abrir rutas reales de ingreso y autonomía económica para los habitantes de Tláhuac.

De acuerdo con la información presentada, el programa ha logrado inscribir a 2 mil 500 personas y mantener una tasa de éxito del 96 por ciento entre quienes concluyen su formación, ya sea incorporándose al mercado laboral o iniciando un proyecto propio.

La oferta educativa abarca áreas técnicas, artísticas y de servicios que responden a la demanda económica local y permiten a los egresados generar ingresos inmediatos.

Además del programa de oficios, la alcaldesa destacó los avances de la Escuela de Auxiliar de Enfermería, que ha formado a más de mil estudiantes, principalmente mujeres y jóvenes que buscan una vía de profesionalización con alta demanda laboral.

“En Tláhuac, la educación no solo es enseñar; nos cambia la vida para una independencia financiera y una formación real”, afirmó Berenice Hernández en el evento realizado en la explanada de la alcaldía.

Ante cientos de vecinas y vecinos de la demarcación, la alcaldesa subrayó que el acceso a formación sanitaria representa una oportunidad inmediata de empleo, dado el crecimiento del sector salud y la necesidad de personal capacitado en hospitales, clínicas y servicios comunitarios.

Sostuvo que el fortalecimiento del capital humano en la demarcación complementa otras acciones de infraestructura y bienestar social previstas para 2026.

De acuerdo con la funcionaria, el enfoque educativo está diseñado para que cada persona que egresa pueda mejorar sus ingresos y contribuir al desarrollo económico de su comunidad.

“Transformar nuestras vidas desde la educación es transformar Tláhuac”, concluyó la alcaldesa Berenice Hernández.

Entre las autoridades que asistieron al informe de gobierno de la alcaldesa de Tláhuac se encontraban César Cravioto Romero, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en representación de la jefa de Gobierno Clara Brugada; Roberto Mejía Méndez, diputado federal; Rigoberto Salgado Vázquez, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca; Martha Ávila, diputada local de Morena; y Gabriela Osorio, alcaldesa de Tlalpan.