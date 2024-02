Tláhuac estrena hospital del IMSS: ¿Dónde está y quiénes podrán usarlo?

En compañía del jefe de Gobierno, Martí Batres, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inauguraron el Hospital de Tláhuac, que beneficiará a más 300 mil derechohabientes del oriente de la Ciudad de México inscritos en el Régimen Ordinario.

Para el nuevo hospital, que cuenta con 102 camas censables y 54 no censables, tuvo una inversión de 756 millones de pesos para su construcción y permitirá crecer al Seguro Social en su capacidad de atención a personas que reciben atención en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 47 de Iztapalapa y el No. 32 de Villa Coapa.

Zoé Robledo, director general del IMSS, destacó que esta Unidad se construyó en 120 días de los 135 que se tenían proyectados y cuenta con camas de hospitalización, dos quirófanos, Rayos X, tomógrafo, ultrasonido, esterilizadores y la consulta de Urgencias, que será la primera en entrar en funcionamiento.

“Ahora que el IMSS cumplió 81 años debemos hacer las acciones para garantizar su perduración, su permanencia, crecimiento, fortalecimiento como una institución de aseguramiento, de seguridad social, pero con enfoque de atención médica público, evitar la subrogación, evitar la privatización que fue el proyecto durante muchos años”, enfatizó Robledo.

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, comentó que la construcción del Hospital Tláhuac forma parte de las acciones que han realizado en beneficio de familias de la zona suroriente de la CDMX.

“Nos da mucho gusto que se esté atendiendo la infraestructura hospitalaria aquí en la Ciudad de México; vamos a tener el apoyo del Gobierno de la República para la transformación del hospital que está en La Pastora, en Cuautepec, también una de las zonas más pobres de la Ciudad de México”, indicó.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, resaltó que esta nueva unidad es considerada un hospital integral, ya que combina lo ecológico con el equipamiento, tecnología de vanguardia y personal especializado.

Puntualizó que este año egresaron más de 10 mil nuevos especialistas que terminaron la residencia médica, lo que significa que se ha incrementado la cantidad de personas profesionales de la salud que recibió al principio de la gestión.

Finalmente, Alcocer Varela hizo un llamado a los profesionales de la salud a fomentar la participación de la familia en la prevención y detección oportuna de enfermedades. Además, de continuar contribuyendo a la mejor recuperación del paciente.