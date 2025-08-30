Socavón de Zaragoza: ¿Cómo va su reparación y cuándo quedará lista la avenida?

La reparación del socavón en la calzada Ignacio Zaragoza ya está en su etapa final. (Foto: Cuartoscuro)

El pasado 13 de agosto, un socavón se ‘tragó’ una pipa en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía de Iztapalapa, luego de que las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días provocaran que el suelo se hundiera.

Luego del reporte, autoridades de la Ciudad de México acudieron a revisar el socavón y se dieron a la tarea de arreglar el hoyo, sin embargo, las reparaciones han tardado ya casi dos semanas y el tráfico en la zona se ha vuelto el pan de cada día.

¿Cómo va la reparación del socavón en la calzada Zaragoza?

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, informó que la reparación del socavón en la calzada Ignacio Zaragoza ya está en su etapa final.

“Ya se acabó la instalación de la caja de concreto, de la tubería y estamos ahorita ya en proceso de tapado y de conclusión”, indicó el funcionario capitalino.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua señaló que este sábado se lleva a cabo la compactación del terreno para proceder al asfaltado.

¿Cuándo quedará lista la avenida?

El funcionario dijo el viernes 29 de agosto que se prevé que la vialidad quedé lista para el domingo, ya que se hayan terminado con los trabajos de reparación del socavón.

Sin embargo, la tarde de este sábado la Secretaría de Gestión Integral del Agua informó en sus redes sociales que la vialidad podría reabrirse la vialidad después de las 4:00 de la tarde.

Socavones en la CDMX en temporada de lluvia

El secretario Mario Esparza informó el viernes pasado que entre el 1° y el 28 de agosto de 2025 se han atendido 119 socavones reportados, de los cuales 38 continúan en proceso de atención.

“43 se reportaron en la red primaria, de los cuales 24 ya están atendidos, que es el más del 56 por ciento; y 19 en proceso de atención”, indicó.

Otros 121 se encuentran en la red secundaria, de los cuales 97 ya están atendidos, que representa el 80 por ciento, y 24 en proceso de atención.

Agregó que todos quedarían reparados en al menos 15 días.