Socavón en la Calzada Ignacio Zaragoza: ¿Dónde está y qué calles afecta?

Luego de que una pipa de agua cayera dentro, el socavón se mantiene intacto sobre la Calzada Ignacio Zaragoza. (SSC)

Continúan los trabajos para reparar el mega socavón de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación del Metro Canal de San Juan, en la alcaldía Iztacalco.

Elementos de la policía capitalina acordonaron el desperfecto vial para trabajar sobre la vía rápida de la Calzada, lo que provocó tráfico vehicular desde la estación Guelatao dirección Aeropuerto.

En el lugar trabaja personal de la Secretaría de Protección Civil y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.

SEGIAGUA informó la mañana de este jueves que el sitio presenta una dimensión de 4 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 4.5 metros de profundidad, sobre la tubería de drenaje, por lo que se requiere una intervención especializada.

¿Qué sabemos sobre la pipa que cayó dentro de un socavón en la Calzada Zaragoza?

“Se hace un llamado a seguir en todo momento las recomendaciones de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC hacia los automovilistas, a extremar precauciones y mantenerse informados a través de canales de comunicación oficiales”, se lee en el comunicado.

A más de 24 horas del desperfecto, ocasionado cuando una pipa de agua se detuvo en la zona, el socavón se mantiene intacto.

La razón por la que ocurrió este percance se debe a las intensas lluvias que han azotado a la CDMX en los últimos días.

La cuenta de orientación vial de la SSC informó que continúa la reducción de carriles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza en dirección al Poniente a la altura de Agua Caliente. Por esa razón, la alternativa vial es Eje 3 Sur (Ferrocarril de Río Frío) y Eje 1 Norte.

CDMX tendrá tres días de lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre lluvias intensas del miércoles hasta el próximo viernes 15 de agosto.

Para la capital del país, se prevén tormentas intensas de 50 a 75 milímetros para este jueves 14 de agosto, mientras que las condiciones mejorarán a partir del viernes.

Además de la CDMX, también resultarán afectados el Estado de México, Morelos y Puebla, donde se esperan lluvias fuertes, así como intervalos de chubascos en Querétaro e Hidalgo.

La probabilidad de tormentas para este jueves será de 90 por ciento, por lo que se prevén retrasos en el transporte público y posibles problemas de tránsito.