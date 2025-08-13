Que no se te inunde la nave: Hoy No Circula para este jueves 14 de agosto en CDMX y Edomex

La restricción vehicular, vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, tiene como objetivo reducir la contaminación del aire.

Las lluvias continuarán en la Ciudad de México al menos hasta el viernes, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que te recomendamos poner atención al pronóstico del clima y al programa Hoy No Circula para evitar multas antes de quincena.

El programa Hoy No Circula para este jueves 14 de agosto se aplica de manera normal, sin embargo, son las lluvias las que ahora amenazan a los conductores de la capital.

La restricción vehicular, vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, tiene como objetivo reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental de la zona metropolitana del Valle de México.

Es esencial que los automovilistas verifiquen si sus vehículos pueden circular para evitar sanciones.

¿Qué autos no circulan este jueves 14 de agosto?

Según el calendario del programa Hoy No Circula, el jueves no circulan los autos con engomado verde y terminación de placa en 1 y 2.

La restricción aplica para autos con holograma 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advierte que los vehículos foráneos con estas características tampoco podrán transitar por las vías designadas. La única excepción son los autos que cuentan con holograma 00 y 0, los cuales pueden circular todos los días de la semana.

Hoy No Circula para el jueves 14 de agosto e 2025.

¿En qué municipios del Edomex se aplica el Hoy No Circula de la CDMX?

La restricción se extiende a los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

Asimismo, aplica en Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Esta medida también incluye a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estas localidades forman parte del área metropolitana donde las autoridades aseguran una constante supervisión para garantizar que se cumpla el programa.

¿Cómo funciona el programa Hoy No Circula?

El calendario semanal dice cuándo puede circular cada vehículo, según el color del engomado y la última cifra de la placa.

Los martes es para los engomados rosas que terminan en 7 y 8, los miércoles para los rojos con 3 y 4, mientras que los jueves corresponden a los verdes con 1 y 2.

Los viernes les toca descansar a los vehículos con engomado azul y placas 9 o 0. Para cerrar la semana, los lunes se restringe la circulación de los vehículos con engomado amarillo que terminan en 5 y 6.

La restricción se aplica de 5:00 a 22:00 horas. Los domingos, todos los vehículos pueden circular sin restricciones, excepto en situaciones de contingencias ambientales extraordinarias.

Hologramas exentos y permisos especiales: ¿Qué vehículos quedan exentos?

Los vehículos totalmente eléctricos, híbridos y de matrícula de auto antiguo, así como las motocicletas y cortejos fúnebres, obtienen automáticamente un holograma exento, lo que les permite circular todos los días de la semana. Esta normativa refleja el compromiso hacia una movilidad sustentable en la metrópoli.

La CAMe también contempla casos especiales a través de permisos adicionales. Los dueños de vehículos que transportan personas con discapacidad pueden solicitar una autorización para circular libremente, siempre que presenten la documentación médica necesaria.

Los servicios de emergencia, como ambulancias y unidades de protección civil, cuentan con exenciones permanentes. Además, los vehículos de transporte escolar tienen permisos particulares durante el ciclo escolar.

El pase turístico permite a los visitantes de fuera circular por hasta 14 días consecutivos, mediante la gestión del trámite en línea a través del portal oficial.

¿Habrá Doble Hoy No Circula para este jueves 14 de agosto?

Cuando se presentan episodios de mala calidad del aire, la CAMe implementa restricciones adicionales para salvaguardar la salud de la población. Estas restricciones se activan cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos IMECA.

El Doble Hoy No Circula se activa automáticamente. Esta medida amplía la cantidad de vehículos que deben dejar de circular, incluyendo algunos con holograma 0.

Debido a que la calidad del aire durante el miércoles 13 de agosto fue aceptable y buena en la mayor parte de la CDMX, por lo que se descarta la implementación de esta medida.