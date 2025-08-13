CDMX tendrá 3 días seguidos de lluvias intensas: ¿Qué fenómenos están provocando las tormentas?

En el caso de la CDMX, se esperan lluvias de 50 a 75 milímetros para la tarde del jueves 14 de agosto. (Crédito: Shutterstock/Cuartoscuro)

El cielo no dará tregua. Una intensa jornada de lluvias nuevamente ‘golpeará’ la Cuidad de México y varios municipios del Estado de México en los próximos tres días, alertó este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las peores lluvias ‘se estacionarán’ principalmente en el Edomex y en partes de la capital, así como del estado de Morelos, donde se pronostican precipitaciones muy fuertes para el jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de agosto.

En el caso de la CDMX, se esperan lluvias de mayor intensidad para la tarde del jueves, con un incremento en el rango de 50 a 75 milímetros, mientras que el viernes se prevé que las condiciones meteorológicas mejoren gradualmente.

También en el Estado de México, Morelos y Puebla se mantendrán las lluvias fuertes, así como intervalos de chubascos en Querétaro e Hidalgo. Todas ellas estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado que las lluvias continuarán durante varios días, con una probabilidad que podría alcanzar hasta el 90 por ciento, por ello se anticipan lluvias intensas a puntuales en varias alcaldías, lo que podría resultar en más encharcamientos y problemas de tráfico.

¿Qué fenómenos meteorológicos están causando las lluvias en CDMX?

Las recientes lluvias que azotan la Zona Metropolitana del Valle de México se deben a la interacción de varios fenómenos meteorológicos. Principalmente, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, que se combina con una vaguada en altura, está generando condiciones de inestabilidad atmosférica.

Esta situación se ve agravada por la entrada de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, lo que provoca chubascos y lluvias muy fuertes en diversas regiones del país, incluyendo la CDMX.

Las fuertes lluvias en la capital siguen dejando afectaciones en la infraestructura urbana e inundaciones severas. Tan solo en la madrugada del 12 de agosto, se reportaron encharcamientos en varias vialidades, lo que llevó a la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM).

Este cierre afectó a aproximadamente 19 mil 500 pasajeros, resultando en 16 vuelos desviados, 3 cancelados y 120 viajes demorados. Además, se activaron alertas de inundación en diversas alcaldías, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la ciudad ante fenómenos meteorológicos extremos.

¿Cómo han sido las lluvias históricas en la CDMX?

Las lluvias de este año se inscriben en una larga historia de inundaciones que han marcado a la Ciudad de México. Recordemos que en 1951, una inundación devastadora cubrió dos terceras partes de la capital, obligando a los habitantes a utilizar lanchas para trasladarse.

Este evento fue provocado por el desbordamiento del Río de los Remedios y otras corrientes mal canalizadas, en una ciudad que ya enfrentaba un crecimiento urbano desordenado y una capacidad hidráulica insuficiente.

A raíz de este desastre, se impulsó el proyecto del Drenaje Profundo, aunque no fue hasta décadas después que se concretó.