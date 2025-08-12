¿Qué provocan las fuertes lluvias en CDMX? Un canal de baja presión y el monzón ‘amenazan’ a México

Las lluvias en la CDMX han provocado inundaciones en distintas alcaldías. (Foto: Cuartoscuro)

‘Ya, por favor’. Agarra tu paraguas, impermeable o tu kit para lluvia y mantenlo contigo toda la semana porque Tláloc no soltará a los capitalinos durante varios días debido a al menos tres fenómenos meteorológicos que ‘amenazan’ México.

Las lluvias de esta madrugada provocaron la suspensión temporal del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM), debido a los encharcamientos en algunas pistas, además, se reportaron inundaciones en vialidades de la Ciudad de México.

¿Qué provocan las fuertes lluvias en CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, informó que durante este martes 12 de agosto se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima, Oaxaca (sur y suroeste) y Chiapas (noreste y sur).

Además, habrá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes.

El Meteorológico Nacional detalló que las lluvias son provocadas por un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida sobre el noreste y norte del país.

Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas en las regiones antes mencionadas.

También prevé la posible caída de granizo en el occidente y centro de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en el sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Otra vaguada en altura se desplazará sobre la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano y con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, propiciando lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Por si no fuera suficiente, el monzón mexicano, en combinación con divergencia, originarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, así como lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la península de Baja California.

¿Por qué suspendieron vuelos en el AICM HOY?

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México reanudó este martes sus operaciones tras casi nueve horas de suspensión temporal, luego de las intensas lluvias registradas en la noche del lunes y la madrugada de hoy.

“A partir de las 11:00 horas se abre la pista 05 derecha – 23 izquierda, con lo que se normalizan en su totalidad las operaciones aéreas”, señaló el AICM a través de la red social X.

En el mensaje, el aeropuerto recomendó al público usuario “mantenerse en contacto con su aerolínea y estar atentos a los avisos meteorológicos que se publiquen en fuentes oficiales, a fin de que se tomen las previsiones necesarias”.

El de este martes fue el segundo parón que el aeropuerto de la capital del país tiene en tres días debido a las intensas precipitaciones. El primero fue durante la tarde del domingo y la noche del lunes.

De acuerdo con información del AICM, el cierre de operaciones de este martes afectó a unos 19.500 pasajeros, con un total de 16 vuelos desviados, 3 cancelados y 120 viajes demorados.