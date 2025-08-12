¿En qué alcaldías ya graniza? Sigue el reporte de lluvias en CDMX EN VIVO

Fuertes lluvias y granizo provocan inundaciones y alteraciones en la movilidad en la Ciudad de México este martes 12 de agosto. Foto: Especial: El Financiero

¡No sueltes el paraguas! La Ciudad de México, para este martes 12 de agosto, espera fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, por lo que recomendamos tomar previsiones.

Las lluvias registradas desde el fin de semana en la capital del país han sorprendido a los chilangos debido a que han sido torrenciales y han dejado afectaciones en la ciudad, principalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Metro CDMX.

Tanto el Metro como el AICM suspendieron actividades por la presencia de fuertes lluvias, que han dejado alrededor de 141 encharcamientos en toda la capital, así como daños en algunas viviendas de la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, las intensas lluvias habrían dejado afectaciones mayores en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se registró el desborde del canal de la colonia Progresista, así como problemas de encharcamientos debido a la presencia de basura en las calles.

¿En qué alcaldías llueve ya?

Según Protección Civil de la Ciudad de México, se observan lluvias fuertes puntuales con posible caída de granizo en las zonas altas de Milpa Alta.

Además, hay reportes de lluvias con granizo en Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Hay lluvias también en las alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

¿Cuál será el pronóstico del clima para la CDMX HOY?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, este martes se prevén lluvias fuertes a partir de las 15:00 horas, las cuales podrían extenderse hasta las 12:00 horas del miércoles.

La dependencia activó la alerta amarilla para al menos ocho alcaldías de la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes.

Las alcaldías con alerta son: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

En días recientes se activó la alerta roja, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

¿Qué otros estados esperan fuertes lluvias este martes 12 de agosto?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un canal de baja presión en el sureste del país, en interacción con una vaguada en altura frente a las costas de Quintana Roo, provocará lluvias fuertes con descargas eléctricas en la región y en la península de Yucatán.

El organismo prevé lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, derivadas también de la divergencia en altura y del ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el mar Caribe.

El monzón mexicano y una zona de divergencia generarán lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noroeste y chubascos aislados en la península de Baja California.

Estos son los estados que registrarán lluvias este martes: