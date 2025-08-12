AICM reanuda operaciones en todas sus pistas; hay 19 mil pasajeros afectados por lluvias

El AICM también tuvo que suspender operaciones durante la tarde del domingo 10 de agosto debido a la histórica lluvia que cayó en la CDMX.

El segundo día de caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por las lluvias de la madrugada de este martes 12 de agosto dejaron a 19 mil 500 pasajeros afectados, informaron las autoridades.

Las operaciones de despegue y aterrizajes tuvieron que suspenderse desde las 2:13 horas por la acumulación de agua y fue hasta pasadas las 6:00 horas que se retomaron algunos vuelos.

La suspensión afectó a 120 vuelos: 16 operaciones fueron desviadas y otras tres más quedaron canceladas.

Las pistas, así como las instalaciones de las terminales del AICM han colapsado, incluidos los sistemas de drenaje que se sobrecargaron durante los últimos dos días.

“La pista 5 Derecha – 23 Izquierda continúa cerrada y se prevé su restablecimiento en las próximas horas", apuntó la terminal aérea. Hacia las 11:00 horas, el AICM reportó que esta pista ya opera de manera normal.

La Ciudad de México vive una de sus temporadas más críticas en cuanto a lluvia, con acumulamientos de agua que se han mantenido constantes.

Aerolíneas piden al Gobierno federal y de la CDMX que garantizan operabilidad

Aeroméxico comunicó que la gran parte de sus operaciones en el AICM se vio afectada, y llamó al Gobierno a realizar las tareas necesarias para garantizar la operación de la infraestructura.

“Hacemos un llamado respetuoso y urgente a las autoridades federales competentes y al Gobierno de la Ciudad de México, para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento “, refirió este martes.

Aeroméxico (cuya alianza con Delta peligra), Viva Aerobus y Volaris advirtieron de las complicaciones en sus itinerarios por el cierre de operaciones en el AICM, por lo que están buscando colocar a sus pasajeros en vuelos para que estos puedan llegar a su destino.

Las empresas han recomendado a los usuarios mantenerse informados sobre el estado de sus vuelos.