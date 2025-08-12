(VIDEOS) Así se vive el caos en el AICM con terminales inundadas: ‘No hay mantenimiento’, acusan turistas

Las lluvias en la CDMX colapsaron el AICM este martes 12 de agosto. (Cuartoscuro)

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es uno de los principales puntos de conexión en el país; sin embargo, este martes 12 de agosto se convirtió en un caos debido a las intensas lluvias que provocaron a la suspensión de operaciones.

La madrugada de este 12 de agosto, el AICM suspendió sus operaciones de aterrizaje y despegue a partir de las 2:13 horas, debido a las lluvias que ocasionaron severos encharcamientos en la zona operativa.

La medida se mantuvo hasta al menos las 6:00 horas, lo cual dependió de la efectividad de los trabajos de desalojo del agua acumulada. “Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue”, se lee en el comunicado emitido por el aeropuerto.

Aproximadamente a las 6:35 horas, retomó algunas de sus operaciones con el despegue de la aeronave de United con dirección a Houston, Texas. Hasta el momento, en el AICM se han desviado 16 vuelos, 3 han sido cancelados y 120 presentan demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.

Esta situación sorprendió a los pasajeros, quienes sufrieron la cancelación y reprogramación de sus vuelos, además de esperar largas filas en las terminales inundadas.

La situación no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los usuarios compartieron fotos y videos de las inundaciones en las terminales 1 y 2 del aeropuerto. Incluso, usuarios de la Terminal 2 del AICM reportaron que un perrito permanece varado en el área de bandas de equipaje.

Usuarios también compartieron comentarios críticos sobre la falta de inversión en infraestructura y también algunos pasajeros cuestionaron el uso de los recursos destinados al mantenimiento del AICM.

“Son 28 años de malas administraciones, falta de planeación, por corrupción, no hay mantenimiento a la infraestructura actual y no se invierte en nuevas tecnologías”, expresaron en redes sociales.

No obstante, el aeropuerto de la Ciudad de México también se vio duramente afectado por las lluvias del domingo 10 de agosto, las cuales habían causado problemas significativos, afectando a cerca de 15 mil pasajeros y había provocado la suspensión de al menos de 104 vuelos.

Aeroméxico pide garantizar el funcionamiento del AICM

Aeroméxico pidió a las autoridades “tomar las medidas preventivas que se requieren” para garantizar las operaciones en la terminal aérea capitalina, afectada por las precipitaciones de los últimos días.

“Hacemos un llamado respetuoso y urgente a las autoridades federales competentes y al Gobierno de la Ciudad de México, para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del AICM”, pide Aeromexico ante los efectos de las inundaciones en el AICM.