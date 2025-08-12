Chilangos ‘preocupados’: Estos son los 7 principales problemas de la CDMX de Brugada según la encuesta EF

La Ciudad de México dio una aprobación del 72 por ciento a Clara brugada para julio de acuerdo con la encuesta de El Financiero.

Clara brugada cumplió 10 meses como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y aunque su aprobación sigue por lo más alto, aún hay temas que preocupan a los chilangos y en los que no le han dado una opinión favorable a la gestión de la exalcaldesa de Iztapalapa.

De acuerdo con la encuesta de El Financiero, la aprobación de Clara Burgada es del 72 por ciento a corte de julio, que si bien es menor que el 75 por ciento de mayo pasado, sigue siendo ‘aprobatoria’ para la jefa de Gobierno y su gestión.

Los apoyos sociales y la economía son algunos de los factores en los que Brugada se ha desempeñado de manera favorable, según la opinión de los capitalinos; sin embargo, hay otros temas en los que aún hay área de oportunidad para la mandataria capitalina.

¿Cuáles son los principales problemas de los capitalinos en el gobierno de Clara Brugada?

Los datos de la encuesta de El Financiero realizada por Alejandro Moreno apuntan que hay al menos siete rubros en los que al menos una tercera parte de las personas que viven en la Ciudad de México desaprueban a Clara Brugada:

Crimen organizado : 82 por ciento de la población desaprueba a Clara Brugada frente a un 13 por ciento con opinión positiva.

: 82 por ciento de la población desaprueba a Clara Brugada frente a un 13 por ciento con opinión positiva. Corrupción : 78 por ciento de la población desaprueba a Clara Brugada frente a un 16 por ciento con opinión positiva.

: 78 por ciento de la población desaprueba a Clara Brugada frente a un 16 por ciento con opinión positiva. Abasto de agua : 67 por ciento de la población desaprueba a Clara Brugada frente a un 28 por ciento con opinión positiva.

: 67 por ciento de la población desaprueba a Clara Brugada frente a un 28 por ciento con opinión positiva. Seguridad pública : 45 por ciento de la población desaprueba a Clara Brugada frente a un 50 por ciento con opinión positiva.

: 45 por ciento de la población desaprueba a Clara Brugada frente a un 50 por ciento con opinión positiva. Transporte público : 37 por ciento de la población desaprueba a Clara Brugada frente a un 49 por ciento con opinión positiva.

: 37 por ciento de la población desaprueba a Clara Brugada frente a un 49 por ciento con opinión positiva. Metro : 33 por ciento de la población desaprueba a Clara Brugada frente a un 48 por ciento con opinión positiva.

: 33 por ciento de la población desaprueba a Clara Brugada frente a un 48 por ciento con opinión positiva. Vivienda: 33 por ciento de la población desaprueba a Clara Brugada frente a un 52 por ciento con opinión positiva.

Toma en cuenta que no se completan al 100 por ciento porque el restante corresponde a personas que respondieron que ni bien ni mal o que no sabrían cómo calificar la gestión de Clara Brugada.