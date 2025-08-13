¿Vienen más inundaciones para la CDMX? Lluvias fuertes caen en 3 alcaldías; sigue la cobertura EN VIVO

Conagua alertó sobre el pronóstico de tres días de lluvias intensas para la CDMX y Edomex.

No salgas sin sombrilla ni impermeable, porque continuarán las lluvias fuertes en la Ciudad de México a partir de las 16:00 y hasta las 22:00 horas de este miércoles 13 de agosto.

La tarde de este miércoles, hay lluvias fuertes en al menos tres alcaldías: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

Hay lluvias con chubascos en la delegación Cuauhtémoc y lluvias ligeras en Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa.

Activan alerta amarilla y naranja por lluvias con granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este miércoles.

Estas son las alcaldías donde se mantiene activa la alerta amarilla:

Álvaro Obregón.

Benito Juárez.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Xochimilco.

Protección Civil recordó que las precipitaciones fuertes ocasionan encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas; así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Las recomendaciones de la SGIRPC para la población ante la alerta amarilla por tormentas, son las siguientes:

Quitar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar. Cerrar puertas y ventanas. No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. Al salir de casa, usar paraguas e impermeable.

También activó la alerta naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles.

Las alcaldías con alerta naranja son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

Las lluvias fuertes podrían comenzar a partir de las 4:15 de la tarde y se extenderían hasta las 10:00 de la noche.

¿En dónde llueve en el Edomex?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que los municipios en los que se registran lluvias fuertes son Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Zumpango, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Lerma.

También se reportan lluvias con chubascos en Toluca, Valle de Bravo, Ixtapa de la Sal, Tejupilco, Ecatepec, Texcoco, Chimalhuacán y Amecameca.

CDMX tendrá lluvias intensas en los próximos 3 días: Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el pronóstico de tres días de lluvias intensas para la CDMX y Edomex.

Para este miércoles, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica 80 por ciento de probabilidad de precipitaciones fuertes.

El jueves es cuando se esperan lluvias más intensas en la CDMX, pero estas condiciones se reducirán durante el viernes.

Será hasta el fin de semana cuando mejores las condiciones y las tormentas disminuyan en la capital del país.

Un canal de baja presión sobre la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Edomex, Morelos y Puebla; fuertes en CDMX y Tlaxcala, así como intervalos de chubascos en Querétaro e Hidalgo. Todas las precipitaciones estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante este miércoles, se prevé una temperatura mínima de 15 grados, así como máxima de 24 a 26 grados. Además, las precipitaciones estarían acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Así le han ‘pegado’ las lluvias a la CDMX

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aseguró que las lluvias registradas el pasado domingo 10 de agosto superaron los niveles históricos de hace 73 años.

“Ayer tuvimos la lluvia más intensa; cada día rompemos récord. Ayer tuvimos 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo, lo que afectó principalmente al centro de la CDMX. Desde 1952, la lluvia más grande había sido de 67 milímetros en esta zona del Zócalo”, expresó Brugada.

La mandataria capitalina también advirtió que la temporada de lluvias todavía no termina, por lo que las tormentas se intensificarían en lo que resta de agosto y septiembre debido a que son los meses cuando históricamente ocurren más precipitaciones intensas en la capital del país.