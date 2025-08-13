Cierran plaza Mítikah (por ahora): Fiscalía CDMX investiga desplome de elevador y exigen que sea segura

La plaza comercial Mítikah, donde este martes se desplomó un elevador, permanecerá cerrada al menos durante las primeras horas de este miércoles 13 de agosto, esto en lo que se determina si cumple con todos los requisitos para volver a operar y que se “subsanen las fallas”, según dijo el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza.

Tras el incidente ocurrido la noche del martes, en el que tras desplomarse un elevador de la plaza comercial, un hombre de 47 años y una mujer de 60 resultaron con heridas en la cabeza y cervicales, las autoridades comenzaron a investigar el inmueble.

Dentro de los primeros hallazgos están fallas en los protocolos de Protección Civil, además de que no se entregaron los permisos para la realización de un evento este martes dentro de sus instalaciones, que fue la premiere de la película Mirreyes Vs. Godínez.

Por ello, y ante las afectaciones contra las dos personas por el desplome del elevador, que hizo tres paradas durante el colapso, lo que provocó más daños en las víctimas, las autoridades determinaron el cierre de la plaza.

"Les informo que suspendimos las actividades en Plaza Mítikah (donde en 2022 hubo una balacera) y que no podrán reanudarse hasta que se subsanen las fallas“, explicó el alcalde de Benito Juárez.

Fiscalía CDMX va contra Mítikah: Preparan acusación por desplome de elevador

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, también comentó que la Fiscalía General de la Ciudad de México realiza las investigaciones correspondientes a fin de sancionar a la plaza Mítikah incluso por ciertos delitos tras el desplome de uno de sus elevadores.

Según las autoridades, la acusación contra Mítikah podría ser por el delito de lesiones culposas.

Además, Mendoza aseguró que las víctimas, quienes fueron hospitalizadas, contarán con todo el apoyo de la alcaldía para su recuperación, y posiblemente en caso de que quieran proceder contra la plaza, inaugurada en 2022.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no emitió información más allá de un comunicado inicial en el que informaron el desplome del elevador. Además, elementos de Protección Civil colocaron sellos en las instalaciones para evitar el ingreso de clientes a Mítikah, que forma parte de un complejo comercial y de departamentos.