Feria Nacional de Empleo para las Juventudes: ¿Qué documentos debes llevar y cuándo es?

La Feria Nacional de Empleo 2025 ofrece más de mil 400 vacantes para jóvenes en la Ciudad de México. Foto: Especial: El Financiero

¿Buscas empleo? Toma nota: el Gobierno de la Ciudad de México realizará la Feria Nacional de Empleo con la participación de 120 empresas y más de mil 400 vacantes para jóvenes de 18 a 29 años.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) capitalina y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) federal organizan esta edición 2025, que también atenderá a personas mayores de esa edad.

Además de empresas privadas, participarán instituciones públicas como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el Servicio de Protección Federal, el Fideicomiso de Bienestar Educativo de la Ciudad de México y el Instituto de la Juventud capitalino.

El objetivo es ofrecer más de mil 400 oportunidades laborales a jóvenes de 18 a 29 años, aunque también se brindará atención a personas mayores.

¿Cuándo es la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes?

La Feria Nacional de Empleo para las Juventudes se realizará en la Ciudad de México, ofreciendo una oportunidad clave para que los jóvenes accedan a cientos de vacantes laborales.

Este evento de vinculación laboral tendrá lugar el próximo miércoles 13 de agosto en las inmediaciones de Plaza Garibaldi, ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Para participar, se recomienda realizar el registro en línea previamente a través de la página electrónica: https://ferias.empleo.gob.mx/content/candidato/simple/registro.jsf

¿Qué documentos debes llevar a la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes?

Inés González Nicolás, titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, anunció que cerca de 120 empresas socialmente responsables participarán, ofreciendo más de mil 400 vacantes laborales.

Por lo que, si estás interesado en asistir, será necesario que lleves la siguiente documentación a la mano:

Una identificación oficial.

Su currículum vitae impreso y digital.

Durante el evento se impartirá un taller para quienes requieran asesoría para presentar su documentación, como diseñar un CV, y capacitación para llevar a cabo una entrevista laboral.

Asimismo, durante agosto, se espera que el Gobierno de México coordine 60 eventos en todo el país como parte de la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025, que ofrecerán más de 37 mil oportunidades laborales para jóvenes en diversas entidades.