¿Las lluvias dejarán descansar a la CDMX? Sigue el reporte vial EN VIVO para este 13 de agosto

Las lluvias en CDMX podrían continuar a lo largo de la semana.

¿Listo para otro miércoles en la Ciudad de México? Luego de tres días consecutivos de fuertes lluvias e inundaciones, la capital del país continúa ‘ahogada’ en distintos puntos, lo que sumado a las manifestaciones podría provocar tráfico y caos vial.

Al menos ocho alcaldías de la Ciudad de México registraron lluvias fuertes, de acuerdo con Protección Civil, lo que incluso provocó afectaciones viales en la noche de este martes y por lo que este miércoles aún persisten algunos percances por caídas de árboles o encharcamientos.

Sumado a ello, la capital del país, a la altura de Benito Juárez, registró horas de tráfico tras el desalojo de la plaza Mítikah tras el desplome de uno de sus elevadores. Las autoridades aún realizan investigaciones, pero la plaza seguirá cerrada.

Esto se suma a las manifestaciones del día, mismas que puedes consultar en la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como en el reporte vial de El Financiero.

Calles cerradas hoy en CDMX

Toma en cuenta que existen puntos de la Ciudad de México que continúan afectados por las inundaciones, además de que con las manifestaciones y otros incidentes se esperan bloqueos o calles en las que el acceso sea complicado:

Cierre de carriles en San Isauro entre San Raúl y San Gonzalo, col. Pedregal de Santa Úrsula.

Servicios de emergencia se dirigen a Michoacán y Nayarit, col. Chalma de Guadalupe, por árbol caído.

Afectada la circulación en Calz. Minas de Arena a partir de Av. Río Tacubaya hasta Av. de las Torres, por obras.

Actualiza esta página a lo largo del día para obtener novedades sobre calles cerradas en la Ciudad de México.

AICM recomienda checar el estatus de tu vuelo

Ante las inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por las fuertes lluvias de los últimos días, el aeropuerto pidió a la ciudadanía que tiene vuelos a lo largo de este miércoles que se informen de su estatus en sitios oficiales.

"Si tienes un vuelo programado para las próximas horas, te sugerimos mantenerte alerta y en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo, seguir las indicaciones de protección civil e informarte a través de canales oficiales“, comentó el AICM.

Puedes conocer el estatus de tu vuelo en tiempo real en este enlace.

¿Cómo opera Metro y otros transportes en CDMX?

Aunque se espera menos caos para el transporte público este miércoles, toma en cuenta que otros factores más allá de las lluvias podrían afectar tu trayecto al trabajo o a casa, así que da clic en el texto azul para conocer el estado de servicio de cada uno de los servicios de transporte en tiempo real.

Metro: Servicio regular.

Metrobús: Servicio regular.

Cablebús: Servicio regular.

Tren Ligero: Servicio de Nezahualpilli a Xochimilco y servicio provisional de RTP de Nezahualpilli a Tasqueña.

Trolebús: Servicio regular.

¿Van a seguir las lluvias en la CDMX?

Sí. Una vaguada en altura y el ingreso de humedad en las costas provocarán lluvias en la Ciudad de México con puntuales fuertes de hasta 50 milímetros.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que las lluvias tendrán lugar especialmente en la tarde y noche de este día, además de que se prevén temperaturas mínimas de 12 a 14 y máximas de 24 a 26 grados.

¿Cómo queda el Hoy No Circula en CDMX este miércoles?

Considera que el Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México este miércoles para estos autos particulares: