Onda tropical 27 causará lluvias en México: ¿En qué estados se esperan aguaceros y granizo?

Las lluvias continuarán en todo el país para este último fin de semana de agosto, de acuerdo con el SMN.

La temporada de lluvias sigue: en esta primera semana de septiembre, se prevén aguaceros en el norte, oriente, sureste y occidente del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Para empezar, el SMN destaca que las lluvias en todo el país se deben al monzón mexicano, la onda tropical número 27, canales de baja presión, una vaguada y circulaciones ciclónicas.

Para este viernes 29 de agosto, se advierte sobre lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Tabasco (este y sur); así como lluvias fuertes a muy fuertes (hasta 75 mm) en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Campeche y Yucatán.

También se prevén lluvias puntuales fuertes (hasta 50 mm) en Baja California, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo.

Las lluvias continuarán los días siguientes, luego de que apenas esta semana se registraran inundaciones en Morelos el 24 de agosto, así como los aguaceros en Querétaro y otras zonas del país.

¿Cómo estará el clima el sábado 30 de agosto en México?

Para el sábado 30 de agosto, el SMN prevé que una corriente en chorro subtropical ocasione lluvias aisladas en Baja California.

Debido al monzón mexicano y una circulación ciclónica, habrá lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

La onda tropical número 27, en interacción con otros fenómenos, causará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y sur del país, el sábado. Se esperan descargas eléctricas, además de la caída de granizo en el occidente y centro del país.

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (centro y oeste), Oaxaca (este y norte), Veracruz (sur) y Chiapas (oeste, sur y este).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Michoacán, Puebla y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

En tanto, para el domingo 31 de agosto también se prevén aguaceros en el país.

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (oriente), Veracruz (sur), Guerrero (sur y este), Oaxaca (oeste, norte y este), Chiapas (oeste, centro y sur) y Tabasco (centro y oeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Zacatecas y Aguascalientes.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Se espera que la onda tropical no. 27 se aleje de territorio mexicano para el lunes 1 de septiembre. No obstante, para ese día también se pronostican lluvias fuertes y chubascos en varias partes del país, de acuerdo con el pronóstico extendido del SMN.