¡Echen paja! Cachan a aspirante a rectoría de la BUAP con documentos falsos y le da el ‘patatús’

La elección de la Rectoría de la BUAP está programada para el próximo miércoles 10 de septiembre.

Beatriz Gutiérrez Müller se bajó de la carrera por la rectoría de la BUAP... y a otro aspirante lo ‘cacharon’ con documentos falsos lo que provocó su desmayo.

¿Qué pasó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? Rodolfo Zepeda Memije, aspirante a la rectoría y quien es personaje cercano al exrector Alfonso Esparza, estaba frente a la Comisión de Auscultación, la misma ante la que la escritora Gutiérrez Müller declinó presentarse.

Y ahí, todo se ‘derrumbó’ para el candidato: La Comisión le informó que no cumplió con los requisitos para ser el nuevo rector de la BUAP... porque presentó documentación falsa.

¿Qué fraude cometió Rodolfo Zepeda Memije?

Según la Comisión, Rodolfo Zepeda intentó acreditar un nombramiento como profesor Titular ‘A’ fechado en 2012, pero tras revisar el expediente en el área de Recursos Humanos, se constató que esa plaza corresponde a otra docente de nombre Guadalupe Morales, adscrita a la Facultad de Administración.

Otra irregularidad es que el documento presentado mostraba una firma alterada del entonces secretario general, José Ramón Eguibar Cuenca, a partir de la cual Rodolfo Zepeda obtuvo en 2013 un cargo como profesor Asociado ‘C’.

Así, la candidatura del Coordinador de Asuntos Estudiantiles y fue considerado uno de los colaboradores más cercanos del exrector Alfonso Esparza (acérrimo detractor del exgobernador Miguel Barbosa) se declaró improcedente para la elección programada para el próximo miércoles 10 de septiembre.

Al escuchar el fallo, el catedrático se desmayó, ante lo cual tuvieron que intervenir elementos de emergencia sin que el asunto pasara a mayores.

BUAP abrirá investigación contra candidato fraudulento

La abogada general de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Miriam Ponce, informó que se abrió una investigación interna en contra de Zepeda Memije, por presentar documentos falsificados.

Una vez concluido el proceso interno, la BUAP presentará una denuncia penal por la presunta falsificación de documentos oficiales.