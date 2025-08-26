Cambio de rector en la BUAP: Beatriz Gutiérrez Muller, escritora y esposa de AMLO, es candidata

La escritora y esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez aparece en la lista de posibles rectores de la BUAP.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) está por entrar en su tercera fase para la selección de su rector, y Beatriz Gutiérrez Müller, académica y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aparece en la lista de nominados.

Beatriz Gutiérrez Müller está citada para acudir este miércoles 27 de agosto a las instalaciones de la BUAP para entrevistarse “con la finalidad de conocer su interés por el cargo, y en su caso, presente la documentación prevista en la convocatoria”.

Anteriormente, la esposa del expresidente López Obrador no había demostrado interés en asumir la rectoría de la BUAP. Además, compite con la actual rectora, Lilia Cedillo.

La aparición de Beatriz Gutiérrez Müller en las instalaciones de la BUAP está programada para las 13:45 horas, poco más de dos horas después de la comparecencia de la rectora Lilia Cedillo, que ha sido objeto de protestas en días pasados por supuestas prácticas intimidatorias para manipular el voto de la comunidad universitaria.

De acuerdo con Quadratín, “entre los nominados a rector se encuentra la profesora e investigadora Laura Alicia Yáñez Barroso de la facultad de Economía, fundadora y exdirectora de la facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales Eloísa Shengli Herrera Chilián, el vicerrector de Docencia y exdirector de Bachillerato Internacional 5 de Mayo Odorico Mora Carreón y el profesor Javier Rodolfo Zepeda Memije."

La Comisión de Auscultación de la BUAP, una vez que termine las entrevistas y realice las determinaciones pertinentes, definirá qué aspirantes pasarán a la siguiente fase para la elección de rector de la Benemérita, que en caso de que gane Beatriz Gutiérrez Müller, representará a la institución de este año y hasta 2029.

Beatriz Gutiérrez, a la BUAP en medio de polémicas

Beatriz Gutiérrez Müller aún no se ha pronunciado tras la nominación, y no confirmó si se presentará a la entrevista que tiene programada en la BUAP.

La nominación ocurre días después de que Beatriz Gutiérrez Müller fuera señalada de supuestamente mudarse a España; sin embargo, ella negó todo lo dicho, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que vive en México.