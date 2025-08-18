Beatriz Gutiérrez ‘amaga’ con demandas por ‘fake news’ de mudanza a España: ‘Que se haga justicia’

Desde finales del sexenio, Beatriz Gutiérrez aclaró que no viviría en Palenque y acompañaría a su hijo Jesús Ernesto para sus estudios universitarios.

Al nuevo Poder Judicial ya le espera una posible demanda: La de Beatriz Gutiérrez Müller quien negó haberse mudado a España, esto tras el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su esposo.

La escritora acusó que en el diario ABC (medio que publicó primero la falsa noticia) hay “calumniadores profesionales de la derecha” que buscan “vengarse” del expresidente López Obrador, quien se mudó a su finca en Palenque tras el final de su Gobierno.

Epigmenio Ibarra, colaborador de AMLO, se unió a las críticas. “A qué horas comienzan a ofrecer disculpas? Mintieron otra vez! Dieron rienda suelta a su rabia contra AMLO”, recriminó el productor a los medios y periodistas que difundieron la supuesta mudanza de Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto a España.

¿Cuál fue la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller?

En su cuenta de X (antes Twitter), la también investigadora respondió a la publicación de Epigmenio Ibarra con el siguiente mensaje.

“Pues yo creo que hay que esperar sentados porque así como avientan la piedra, esconden la mano… Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia“, dijo.

¿Cuál es la polémica en torno a Beatriz Gutiérrez Müller?

La controversia comenzó tras la publicación de un artículo en el diario español ABC, que afirmaba que Gutiérrez Müller se había mudado a La Moraleja, un exclusivo barrio de Madrid, con su hijo Jesús Ernesto.

En respuesta, Gutiérrez Müller desmintió estas afirmaciones. En su misiva, Gutiérrez Müller insistió en que sigue viviendo en México, donde se dedica a la docencia e investigación.

Sheinbaum y Morena defienden a Gutiérrez Müller

Gutiérrez Müller no solo desmintió la noticia, sino que también lanzó una advertencia a los periodistas que han difundido rumores sobre su vida personal.

Esta declaración ha suscitado un debate sobre la libertad de prensa en México y el uso del Poder Judicial como herramienta de defensa personal.

La situación atrajo la atención y declaraciones de varios líderes, incluidas la presidenta Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, quienes respaldaron a Gutiérrez Müller.

Sheinbaum afirmó en conferencia de prensa que “ella vive en México, ya lo respondió”, mientras que Alcalde calificó de “acoso” los señalamientos contra la escritora.

De Noroña a DATO PROTEGIDO: Los ataques de morenistas contra críticos

La supuesta mudanza a España generó una discusión sobre la coherencia de Gutiérrez Müller, quien ha sido una crítica abierta de la Corona Española y de la historia colonial.

El caso de Gutiérrez Müller es parte de un fenómeno más amplio en México, donde la relación entre los políticos y los medios de comunicación se ha tensado, en especial con gobiernos locales de la llamada ‘Cuarta Transformación’.

Está el caso por ejemplo de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quien hostigó a Jorge González, exdirector del diario Tribuna en Campeche.

González fue vinculado a proceso por incitación al odio y a la violencia contra la mandataria en junio pasado. El periodista remarcó que se jubiló del periódico hace siete años, pero continúa sus labores con un programa.

Debido a esta acusación, la jueza Guadalupe Martínez Taboada determinó que el periodista debe cerrar su plataforma y tiene prohibido ejercer el periodismo.

También está el caso de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, quien obligó al abogado Carlos Velásquez de León a disculparse en la sede de la Cámara alta en mayo de este año, esto por un incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Noroña llamó hipócritas a los periodistas que criticaron los hechos en el Senado y dijo que preferían que se normalizara la violencia en su contra.

Quizá el ejemplo más claro de abuso de morenistas contra ciudadanos o periodistas que critican su trabajo sea el de la diputada DATO PROTEGIDO, quien forzó a una mexicana a disculparse por 30 días en sus redes sociales.

La ciudadana Karla Estrella fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar que cometió violencia política de género contra la diputada Diana Karina Barreras, tras afirmar que obtuvo su candidatura gracias a su esposo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna.