Ciudadana se disculpa por 30 días con ‘Dato Protegido’... pero queda en registro de violencia de género

La ciudadana Karla Estrella tuvo que publicar disculpas públicas durante 30 días a "Dato Protegido", la diputada Diana Barreras.

Las disculpas que debía ofrecer Karla Estrella en sus redes sociales a la diputada Diana Karina Barreras, conocida como “Dato Protegido”, han terminado tras 30 días. Sin embargo, la sanción contra la ciudadana aún continúa vigente.

La ciudadana Karla Estrella fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar que cometió violencia política de género contra la diputada Diana Karina Barreras, tras afirmar que obtuvo su candidatura gracias a su esposo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna.

Debido a esta determinación, el Tribunal dijo que Karla Estrella debía ofrecer disculpas públicas en sus redes sociales a Diana Barreras, pero sin mencionar su nombre, por lo que en su lugar debía escribir “Dato Protegido” con el siguiente texto:

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”.

La sanción contra Karla Estrella fue una multa de 10 UMAS, así como la publicación de disculpas durante 30 días y tomar cursos sobre derechos de las mujeres, de acuerdo con Aristegui Noticias.

Sin embargo, la sanción del Tribunal contra Karla Estrella no termina con estos 30 días de disculpas públicas, pues permanecerá durante año y medio inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, un padrón administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con los datos del INE, hasta el 12 de agosto de 2025, hay un total de 523 mujeres sancionadas en el registro nacional por violencia política de género. Una de ellas es la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien fue sancionada por violencia de género contra diputadas del PRI.

La ciudadana Karla Estrella, sancionada por el caso "Dato Protegido", permanecerá en el registro de violentadores en razón de género. (INE)

Al respecto de la sanción en favor de la diputada Diana Karina Barreras, del PT, partido aliado de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que era un castigo excesivo contra una ciudadana y recordó que “el poder es humildad”.

¿Cómo fue la sanción a Karla Estrella, que pidió disculpas a la diputada “Dato Protegido”?

Karla Estrella fue sancionada por mencionar de manera indirecta a Diana Barreras en un mensaje publicado en X (antes Twitter), en el que afirmó que bastó un “berrinche” de Sergio Gutiérrez Luna “para que incluyeran a su esposa” y le dieran una candidatura a la diputada.

La resolución del Tribunal fue que sí se cometía violencia política en razón de género porque, al afirmar que la diputada obtuvo un cargo por ser esposa de un legislador, se invisibilizaba su carrera profesional y méritos políticos.

“El contenido de la publicación (…) minimiza tu trayectoria profesional, invisibiliza tus méritos políticos, te somete a un control patriarcal y te coloca como un símbolo del poder de un hombre”, indica el texto del Tribunal Electoral al darle la razón a Diana Barreras.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) apuntó que fue una medida desproporcionada, pues la opinión expresada por la ciudadana fue una denuncia sobre un posible acto de nepotismo cometido por el legislador Sergio Gutiérrez Luna en favor de su esposa, la entonces precandidata Diana Karina Barreras, quien ahora es diputada.