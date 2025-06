Jorge González acusa a Layda Sansores por censura a medios en Campeche: ‘Hostiga a periodistas’

Jorge González, exdirector del Diario Tribuna en Campeche, fue vinculado a proceso por delitos de incitación al odio contra la gobernadora Layda Sansores. El periodista explicó que la funcionaria ha hostigado a los reporteros desde que asumió su cargo.

González fue vinculado a proceso por incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora Layda Sansores en una determinación el viernes pasado. Explicó que él se jubiló del periódico hace siete años, sin embargo, continúa sus labores con un programa.

Debido a esta acusación, la jueza Guadalupe Martínez Taboada determinó que el periodista debe cerrar su plataforma y tiene prohibido ejercer el periodismo. No obstante, en entrevista radiofónica aclaró que él ya se jubiló y no tiene un periódico.

En una entrevista, Layda Sansores se refirió a Jorge González como “Don Piraña” y dijo que había recibido por su parte ataques misóginos, luego de que el periodista en su programa pidiera que la gobernadora explicara un tema de supuestos actos de corrupción en el DIF estatal.

“La gobernadora desde que entró al poder viene hostigando a todos los periodistas. Y te planteo, cuando llegó al gobierno había en Campeche cinco medios de comunicación, cinco periódicos, ahorita no existe ninguno, bueno, ni periódico digital. Y me atribuye la dirección de una plataforma que no tengo capacidad tecnológica (para ello)”, expuso Jorge González en una entrevista con Azucena Uresti.

La jueza ordenó el cierre del Diario Tribuna, donde Jorge González fue director hace varios años.

El periodista explicó que cuenta con una participación en un programa televisivo, el cual ya ha sido pausado “en razón del asedio” del gobierno estatal.

“El 9 de abril desplegó un operativo para detenerme (...)Hacen un despliegue brutal de abuso de autoridad, me esposan, me golpean, me llevan a la Fiscalía, ahí el médico de guardia no acepta que ingrese por las heridas, me lastimaron (…) y de ahí me conducen al hospital”, explicó el periodista.

La MP lo sacó del hospital y lo llevó a una celda sin cama, donde estuvo detenido 48 horas.

Jorge González dijo en la entrevista que planea defenderse porque no quiere irse de Campeche.

“No me voy a ir de Campeche. Lo que he hecho es reclusión domiciliaria, casi no he salido”, apuntó.