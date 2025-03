Rectora de la BUAP llama al diálogo a la comunidad universitaria tras protestas

Tras las manifestaciones de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la rectora Lilia Cedillo Ramírez dirigió un mensaje a la comunidad universitaria para que a través del diálogo y la concertación atender las demandas estudiantiles.

A través de las redes sociales oficiales de la BUAP, Cedillo Ramírez Cedillo reconoció la importancia de las voces estudiantiles y la pasión con la que han señalado problemáticas dentro de la institución.

“Reconozco el valor de cada una de las voces y, sobre todo, la pasión que impulsa a nuestros estudiantes para señalar problemáticas que merecen ser atendidas”, declaró.

La rectora enumeró las principales demandas expuestas, las cuales están siendo atendidas a través de mesas de diálogo organizadas por unidad académica.

“Entiendo su sentir. Sus demandas me importan, no me son indiferentes. Continuemos con el diálogo y busquemos un punto en común. Aprovechemos esta herramienta, es muy poderosa. Tenemos todo para seguir encontrando soluciones justas y equitativas para nuestra comunidad”, señaló.

Cedillo Ramírez subrayó que la BUAP se construye día a día con el esfuerzo de toda la comunidad, por ello es necesario escuchar, con respeto, empatía y objetividad, las inquietudes que surgen del espíritu crítico y el anhelo de transformación característica de la edad de la comunidad estudiantil.

“Hagamos de esto una oportunidad para reafirmar que, incluso en el desacuerdo, nos une nuestro profundo amor a la institución. Sigamos escribiendo juntos, la historia de una universidad que escucha, aprende y crece. Siempre he sido cercana a la comunidad y ahora abriremos nuevos canales para acercarme aún más a ustedes”, finalizó.

Las protestas, que iniciaron el 24 de febrero de 2025, fueron encabezadas por estudiantes de la Facultad de Medicina, quienes denunciaron la reducción de plazas para internados y prácticas clínicas, además de deficiencias administrativas. Como parte de las movilizaciones, se llevaron a cabo bloqueos en diversas avenidas principales y accesos a Ciudad Universitaria, lo que obligó a la institución a trasladar algunas clases a la modalidad virtual.

Entre las principales preocupaciones expuestas por la comunidad estudiantil se encuentran el derecho a una educación de calidad, la mejora de las condiciones de las instalaciones, la puntualidad y compromiso del personal docente, y la atención a denuncias de acoso dentro de la universidad. La rectora aseguró que estos temas están en la agenda institucional y que se trabaja en diagnósticos que permitan encontrar soluciones equitativas y justas.