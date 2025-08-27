Beatriz Gutiérrez Müller rechaza contender por la Rectoría de la BUAP; no se presentó a entrevista

La escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no se presentó a la cita de auscultación para contender para ocupar la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Este miércoles, todas las personas que estaban en la lista para candidatos a rector o rectora, que propone la propia comunidad universitaria, tenían que presentarse a la primera entrevista; sin embargo, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller no llegó.

La carrera académica de Gutiérrez Müller ha estado encaminada de manera constante y destacada con la investigación literaria y social, hoy en día es profesora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades ‘Alfonso Vélez Pliego’, de la propia BUAP.

Es por eso que la comunidad de los Lobos de la BUAP propuso a la escritora y académica en la lista de posibles rectores para el periodo 2025-2029, aun cuando ella no había mostrado ningún interés público por contender.

En su trayectoria cuenta con siete libros de investigación literaria publicados y ha formado parte del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I).

¿Quién es la actual rectora de la BUAP?

Actualmente, la rectora de la BUAP es la doctora Lilia Cedillo Ramírez, quien aspira a la reelección y es amplia candidata para ocupar de nueva cuenta el máximo cargo de la institución universitaria.

La doctora Cedillo tiene una larga trayectoria académica, cuenta con un doctorado en Microbiología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Previamente, fue directora del Instituto de Ciencias, del Complejo Universitario y del Centro de Detección Biomolecular de la BUAP.

Según su perfil público en el sitio de la BUAP, Lilia Cedillo ha sido profesora en las licenciaturas de Biotecnología y Medicina, además de los posgrados de Microbiología y Ciencias Ambientales.

Otros candidatos a ocupar la Rectoría de la BUAP son: Laura Alicia Yáñez Barroso, quien es profesora investigadora de la Facultad de Economía; Eloísa Shengli Herrera Chilián, quien es fundadora y exdirectora de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales; además del vicerrector de Docencia, Odorico Mora Carreón.

Con información de Erick Almanza