Se la ‘tragó’ la tierra: Mujer cae en socavón de 6 metros en la Gustavo A. Madero

Cae mujer en un socavón de 6 metros de profundidad en la Gustavo A. Madero. (Foto: PC CDMX)

Equipos de emergencia de la Ciudad de México rescataron a una mujer mayor de edad que cayó en un socavón en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

A través de redes sociales, Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, informó que la agrupación acudió al lugar para rescatar a la mujer.

¿Qué sabemos sobre la mujer que cayó al socavón en GAM?

La mujer, de alrededor de 60 años, cayó en un socavón en la esquina de Avenida Talismán y Eduardo Molina, en la colonia Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A. Madero.

Según reportes, el hoyo tendría al menos una profundidad de seis metros. La mujer fue trasladada en una ambulancia del ERUM a un hospital para su atención.

Medios señalan que la mujer iba caminando cuando cayó en el socavón que estaba en el camellón de la avenida Talismán.

Se reportó también que la mujer tenía diversos golpes en la cabeza y en diferentes partes de su cuerpo.

Tras el rescate, se informó que las autoridades trabajaban para arreglar el socavón.

Socavón se ‘traga’ una pipa en la Calzada Zaragoza

El pasado 13 de agosto, una pipa cayó a un socavón que se formó en la avenida Ignacio Zaragoza, en la alcaldía de Iztapalapa.

Una pipa con agua cayó en un socavón que se abrió sobre carriles centrales, en dirección al centro de la ciudad, a unos metros de la estación del Metro Canal de San Juan.

Oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) colocaron vallas metálicas para cerrar el paso sobre los dos carriles afectados, antes de llegar a Anillo Periférico.

Asimismo, en redes sociales, grupos de vecinos de colonias cercanas como la Agrícola Oriental dieron a conocer de otro socavón, de menor tamaño, ubicado en carriles laterales, en dirección al centro, entre la estación Agrícola Oriental y Río Churubusco en la alcaldía Iztacalco.