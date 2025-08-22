¿Quiénes son ‘Los Estúpidos’? Esto sabemos de la banda criminal del sur de la CDMX

Esto sabemos sobre el grupo criminal 'Los Estúpidos'; la Fiscalía de la CDMX confirmó la detención de su líder.

Fue detenido Luis Alberto ‘N’, líder de ‘Los Estúpidos’, un grupo criminal que opera en la zona sur de la Ciudad de México, informó este viernes la Fiscalía capitalina.

Según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esta organización criminal se dedica a actos delincuenciales tales como secuestro agravado, robo con violencia, extorsión, homicidio y narcomenudeo.

¿Qué sabemos sobre ‘Los Estúpidos’, grupo criminal de la CDMX?

‘Los Estúpidos’, como es conocido este grupo criminal, opera en el sur de la capital, de acuerdo con la Fiscalía capitalina.

El jueves 21 de agosto, autoridades detuvieron a Luis Alberto ‘N’, alias ‘El Estúpido’, en la alcaldía Tlalpan por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

Luis Alberto ‘N’ ya había sido detenida previamente por su posible participación en un homicidio, pero enfrentaba ese proceso en libertad por orden de un juez federal tras obtener un amparo, indicó la Fiscalía de la CDMX.

En cuanto a la acusación por secuestro agravado, el caso se remonta a julio de 2020, cuando un hombre junto con su esposa y sus dos hijas se encontraban en un taxi que circulaba en la alcaldía Milpa Alta; al momento, otro auto que era conducido por Luis Alberto ‘N’ y otro sujeto les cerró el paso. Así, bajaron de manera violenta al hombre del taxi para privarlo de su libertad por tres horas.

La detención de Luis Alberto ‘N’ ocurrió el jueves, cuando agentes localizaron al sujeto en la colonia Santa Úrsula Xitla, en Tlalpan.

El líder de ‘Los Estúpidos’ fue llevado al Reclusorio Varonil Oriente, donde un juez valorará su situación jurídica.

¿Qué bandas criminales operan en la CDMX en 2025?

En la Ciudad de México operan al menos 62 organizaciones delictivas, de acuerdo con el informe “Grupos Delictivos 2024-2025” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Algunos de los grupos delictivos en CDMX son:

Asimismo, hay organizaciones menores que operan de manera regional como Los Montachoques, Las Panteras, Los Boguetos, Gota a Gota, Los Bonitos, Los Richis, Los Gordos, La Banda de Valle Gómez, La Madame, Los Albacetes y El Ave Satanás.

Otro grupo delincuencial local en la CDMX es Los Malportados: A principios de agosto, fueron detenidos cinco hombres en Acapulco; entre ellos se encontraba Gustavo Aldair ‘N’, conocido como ‘El 19’ o ‘El Malportado’, quien sería líder del Cártel Nuevo Imperio y de la célula delictiva Los Malportados.

Al respecto del ‘Malportado’, autoridades informaron este viernes que es objetivo prioritario por ser generador de violencia en la Ciudad de México. Gustavo Aldair ‘N’ fue vinculado a proceso, junto a los demás sujetos detenidos en Acapulco, por portación de armas exclusivas del Ejército y delitos contra la salud.

Los Malportados operan en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tláhuac; también se ubicaron actividades en Morelos y el Estado de México.

También han sido identificadas algunas facciones de grupos criminales nacionales, como La Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hasta el Tren de Aragua.

Con información de Quadratín CDMX.