Caso Ximena Guzmán y José Muñoz: Prisión preventiva para una de las implicadas en el asesinato

Un juez de la Ciudad de México dictó este 21 de agosto, prisión preventiva a una de las 13 personas detenidas por el homicidio de Ximena y José, cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Nery Cotonieto ‘N’, fue presentada ante el juez e imputada por los delitos de asociación delictuosa, feminicidio y homicidio. Su situación legal se definirá el próximo lunes 25 de agosto, debido a que su defensa solicitó la ampliación de plazo constitucional.
Es la primera de 13 personas detenidas por el homicidio de Ximena y José, que se le dicta la prisión preventiva. En las próximas horas se seguían resolviendo la situación legal del resto de imputados.
