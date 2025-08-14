Lluvias ‘hacen la maldad’ al Metro: Cortocircuito en la Línea 2 fue por desgaste tras filtraciones de agua

El RTP brindó apoyo ante los cierres de la Línea 2 del Metro.

Aunque ahora no llovió en esa zona de la Ciudad de México, el desgaste de días pasados provocó un cortocircuito en la Línea 2 del Metro, lo que llevó al cierre de estaciones durante horas y ‘caos’ en la Calzada de Tlalpan.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves 14 de agosto, luego de que se reportara un cortocircuito entre las estaciones Pino Suárez y Zócalo, lo que provocó una columna de humo que incluso puso a los usuarios contra el piso.

Derivado de estas fallas, los usuarios tuvieron que salir y caminar por las vías para llegar a la siguiente estación y posteriormente ser desalojados.

Adrián Rubalcava, titular del Metro, explicó que las revisiones seguían a poco más de una hora del incidente, y descartó alguna explosión ni incendio, así como personas lesionadas.

Los cierres fueron entre las estaciones Bellas Artes y Villa de Cortés, y cerca de als 21:00 horas se restableció el servicio.

Caos en la Calzada de Tlalpan tras cierre de la Línea 2 del Metro

Aunque los trenes ya operan de manera normal, cientos de personas están varadas en la Calzada de Tlalpan, que corre a la par de la Línea 2 del Metro, que el domingo tuvo otra explosión, esto debido a los cierres de estaciones que duraron horas, así como a la demanda de transporte público.

A pesar de que hubo RTP de apoyo ante los cierres en el Metro, el tráfico sigue en la Calzada de Tlalpan, sumado al cierre de carriles para las pruebas de la ciclovía que conectará el Centro Histórico con el Estadio Azteca para el mundial de 2026.

Incluso elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) continúan con los apoyos a pasajeros para trasladarlos por Calzada de Tlalpan.

Fuertes lluvias provocaron fallas en el Metro

¿Por qué cerró la Línea 2 del Metro durante horas? Adrián Rubalcava explicó que el cortocircuito registrado este jueves ocurrió debido a las fuertes lluvias, que afectaron la infraestructura de las vías.

La falla se concentró en los cupones, que sirven para aislar la energía entre las vías; sin embargo, “la afectación de las lluvias que hemos tenido últimamente, provocaron la filtración en este espacio... El cupón dejó de funcionar con su efecto aislante, empezó a generar una especie de chisporroteo, y con el desgaste del día de hoy, provocó un estruendo y humo”, explicó Rubalcava.