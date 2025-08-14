¿Hoy en auto, metro o trajinera? Sigue el reporte vial en CDMX este jueves 14 de agosto EN VIVO

La Ciudad de México no termina de recuperarse de las fuertes lluvias, y para este jueves 14 de agosto se prevé que las inundaciones sigan, así como los bloqueos por manifestaciones a lo largo del día.

A lo largo del día se prevén concentraciones de ciclistas y patinadores en la Ciudad de México debido a mesas de diálogo con autoridades de la Secretaría de Movilidad.

Sin embargo, parece que dichas movilizaciones no afectarán a los medios de transporte de la capital del país.

Toma en cuenta que habrá más manifestaciones este jueves, y puedes consultarlas en la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como en el reporte vial de El Financiero.

Calles cerradas en CDMX hoy

Ya sea que salgas en auto o en transporte público este jueves, toma en cuenta algunas de las calles que están cerradas en la Ciudad de México según información del Centro de Orientación Vial de la SSC:

reducción de carriles por obras en Av. Insurgentes hacia el Sur desde Av. Ricarte hasta Lic. José Urbano Fonseca.

Cierre de carriles en calle Illinois desde Maximino Ávila Camacho hasta Eje 5 Sur.

Continúa cerrada la circulación en lateral de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Sena, alcaldía Cuauhtémoc, por vallas metálicas.

Reducción de carriles por obras de mantenimiento en Av. Andrés Molina Enríquez de Av. Plutarco Elías Calles hacia Manuel José Othón.

Actualiza esta página a lo largo del día para obtener novedades sobre los cierres viales en la Ciudad de México.

¿Cómo opera el transporte público en CDMX este jueves?

¡Aguas con las lluvias! Ya que cuando hay aguacero, los principales medios de transporte activan sus marchas de seguridad, lo que hace lentos al Metro, Metrobús y otros.

Da clic en el texto azul de cada uno de estos medios de transporte para conocer su estado de servicio en tiempo real:

Metro: Servicio regular.

Metrobús: Servicio regular.

Cablebús: Servicio regular.

Tren Ligero: Servicio de Nezahualpilli a Xochimilco y servicio provisional de RTP de Nezahualpilli a Tasqueña.

Trolebús: Servicio regular.

¿Otra vez alerta por lluvia en la CDMX este 14 de agosto?

Si nada más no se te termina de secar la ropa por los cielos nublados y los aguaceros, te tenemos malas noticias: Se prevén lluvias fuertes en la Ciudad de México este jueves 14 de agosto.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que la Ciudad de México espera lluvias muy fuertes de hasta 75 milímetros, esto tras el paso de un canal de baja presión, así como una vaguada en altura y el ingreso de humedad.

El pronóstico es una mañana templada, así como ambiente cálido al mediodía y fuertes lluvias con probabilidad de granizo en la tarde, con temperaturas mínimas de 13 a 15 y máximas de 23 a 25 grados.

¿Cómo queda el Hoy No Circula?

Para que no te apliquen una multa antes de la quincena, toma en cuenta que el Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México con normalidad para estos autos: