Plaza Mítikah responde tras falla en elevador: ‘En ningún momento se presentó un desplome’

El elenco de la película 'Mirreyes vs Godínez' no pudo subir a los cines que se encontraban en el cuarto piso donde presentarían la cinta en su noche de estreno; tras el desplome de un elevador.

¿Qué pasó realmente en plaza Mítikah? La administración del centro comercial negó que un elevador se haya desplomado durante la tarde del martes 12 de agosto, como afirmó el alcalde de Benito Juárez.

En su cuenta de X, Luis Mendoza Acevedo afirmó que un elevador se había desplomado, lo que lesionó a dos personas. Tras el incidente, el funcionario de Benito Juárez anunció el cierre de la plaza Mítikah.

“Se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas”, apuntó.

¿Qué pasó con el elevador en Plaza Mítikah?

La administración del centro comercial señaló que, según el análisis hecho a imágenes de las cámaras de seguridad, " en ningún momento se presentó un desplome que comprometiera la integridad de las personas".

Plaza Mítikah destacó que, de hecho, las personas de 47 y 60 años que quedaron afectadas salieron por su propia cuenta del elevador.

La plaza Mítikah permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. (Cuartoscuro / Luis Mendoza)

El centro comercial añadió que la empresa que opera y da mantenimiento a los elevadores siguió todos los protocolos al pie de la letra

“En Mítikah, la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son nuestra máxima prioridad. Continuaremos monitoreando el estado de salud de las personas involucradas y reforzando nuestras medidas de seguridad para ofrecer siempre un entorno confiable y seguro”, apuntó.

¿Plaza Mítikah abrirá HOY 13 de agosto?

El alcalde Luis Mendoza Acevedo informó en X de la transmisión de un recorrido por el centro comercial para explicar el avance de las revisiones.

Se prevé que aclare si Plaza Mítikah ya podrá abrir sus negocios o si seguirá suspendida por más tiempo.

¿Qué dijo la empresa dueña de Plaza Mítikah sobre el accidente?

Fibra Uno, dueña de Mítikah, también defendió que desde el momento del incidente, se coordinó con Protección Civil para atender la emergencia, activando los protocolos de seguridad pertinentes, que incluyeron el cierre del complejo.

Mítikah se ha convertido en un desarrollo clave para Funo, impulsando sus ingresos. El complejo de usos mixtos alberga una torre residencial, de oficinas y todo el complejo comercial. Fibra Uno contempla el desarrollo de una segunda fase, que aún no se ha concretado.

“La Fase II de Mítikah, efectivamente está el proyecto, hoy no existe una fecha determinada ni lo vemos en el corto plazo el que se tranque la Fase II, hoy está suspendida, ya veremos cuándo es el momento oportuno para arrancarlo”, dijo Gonzalo Robina, director general adjunto de Funo en una conferencia reciente.

Con información de Fernando Navarrete