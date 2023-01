Fibra Uno le entra a la lucha libre

De acuerdo con diversos rankings de la industria deportiva, la lucha libre se posiciona en el top 5 de las preferencias entre los mexicanos, al igual que el futbol soccer, el americano, baloncesto y el box.

En este contexto, Fibra UNO, de André El-Mann, construye en su centro comercial La Isla Cancún un nuevo centro de entretenimiento temático: “Luchatitlán: The official house of Lucha Libre”, que abrirá en la primavera de este año, gracias a una sinergia entre Lucha Libre AAA Worldwide, Cocolab y Ventura Entertainment.

El eje central del proyecto está basado en crear un destino similar a un “pueblo mágico”, en donde la esencia luchística se experimente en cada rincón.

La atracción se ubicará dentro de la plaza comercial, que cuenta con más de 300 locales comerciales y una afluencia anual de más de 9 millones de personas.

“El principal objetivo de este proyecto innovador es convertirse en un hito dentro del entretenimiento aprovechando el alto nivel de afluencia de turistas internacionales que visitan Quintana Roo anualmente.

Luchatitlán se ubicará en una superficie de casi 3 mil metros cuadrados, donde habrá una tienda, un restaurante, una cantina mexicana y una arena equipada para 580 espectadores por función.

Mexicana se presenta en el CES 2023

El próximo jueves, Lloyd’s representará a México en el Consumer Electronics Show 2023 (CES 2023) que se llevará a cabo en Las Vegas, un evento en el que las empresas de todo el mundo muestran sus novedades.

En este caso, Lloyd’s, que dirige su fundador Salomón Saad, presentará su portafolio de productos de confort, iluminación, seguridad y ahorro de energía.

“La presencia de Lloyd’s en la mayor feria de tecnología del mundo es estratégica, ya que se pronostica un crecimiento sostenido en la demanda de productos de automatización para el hogar. En este sentido, se calcula que el número de hogares con soluciones inteligentes llegará a 480 millones de viviendas en el 2025 y que, en términos monetarios, el sector crecerá hasta 182 mil millones en para ese mismo año, de acuerdo con cifras de Statista”, reveló la compañía.

Tan solo en México, de acuerdo con la consultora Qualtrics, cinco de cada 10 hogares mexicanos se están volviendo inteligentes a partir del uso de dispositivos con asistentes de voz.

De acuerdo con la empresa, los artículos más destacados en México y América Latina son los relativos a la seguridad, como cámaras y alarmas, mientras que, en Canadá, son los de confort de la casa inteligente, los que más demanda tienen.

Actualmente la firma mexicana tiene presencia en más de 400 tiendas con equipos de seguridad en México, Canadá y diversos países de Sudamérica.

Avatar 2, cerca de superar a Top Gun

A nivel mundial, Avatar: el sentido del agua, de Walt Disney, se encamina a superar a Top Gun: Maverick en ingresos. La cinta de James Cameron ha ganado mil 380 millones de dólares en el mundo desde su lanzamiento el 16 de diciembre, mientras que Top Gun alcanzó los mil 490 millones de dólares.

En México, Avatar: el sentido del agua acumula poco más de 542.9 millones de pesos en taquillas y 6.9 millones de espectadores con dos semanas de exhibición, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), que encabeza Avelino Rodríguez. En tanto, Pantera Negra Wakanda por Siempre, en sus siete semanas de exhibición sumó 692 millones de pesos en taquilla y 10.2 millones de asistentes en las salas del país.

Cabe destacar que la primera cinta de Avatar, en el 2009, recaudó en México poco más de 575 millones 974 mil pesos, con 10.2 millones de espectadores, durante las 39 semanas que duró en exhibición, según Canacine.