(VIDEO) Así fue la falla en el elevador de la Plaza Mítikah que dejó a 2 heridos

Video muestra cómo vivieron momentos de terror las personas que se quedaron en el elevador de la Plaza Mitikah. (Cuartoscuro)

Ayer, tres personas vivieron momentos de terror luego de que un elevador de la plaza Mítikah presentara una falla y resultaran lesionadas, según los primeros reportes de las autoridades.

La primera versión que circuló indicaba que el elevador se desplomó mientras un hombre de 47 años y una mujer de 60 se encontraban en su interior. Supuestamente, ambos sufrieron heridas en la cabeza y el cuello.

Sin embargo, una grabación que se dio a conocer varias horas después muestra que no ocurrió un desplome, sino una falla que provocó movimientos bruscos en el elevador, lo que se considera la causa de las lesiones.

El video muestra que en el elevador viajaban tres personas: dos hombres y una mujer. En varias ocasiones intentaron abrir la puerta mientras el ascensor permanecía detenido. Presionaron los botones e intentaron comunicarse para pedir ayuda, pero no se conoce si les respondieron por parte del personal de la plaza.

Al no obtener respuesta, decidieron esperar y buscaron asistencia a través de sus celulares. Varios minutos después lograron salir. En la grabación no se logra percibir los movimientos que llegaron a lastimar a las personas.

¿Plaza Mítikah permanecerá cerrada por el incidente en el elevador?

Después de los hechos, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, informó que la Plaza Mítikah quedaría clausurada hasta que se determinara si cumple con todos los requisitos de seguridad y se corrijan las fallas detectadas.

Supuestamente, se identificaron irregularidades en los protocolos de Protección Civil, además de la falta de permisos para llevar a cabo la premiere de la película Mirreyes vs. Godínez.

El alcalde también señaló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciará una investigación para sancionar a la plaza por posibles delitos relacionados con la falla de los elevadores.

“Les informo que suspendimos las actividades en Plaza Mítikah y que no podrán reanudarse hasta que se subsanen las fallas (...). Ambos lesionados tendrán todo el apoyo que necesiten por parte de la alcaldía. En Benito Juárez, el orden y la seguridad son primero”, explicó Luis Mendoza.

Durante las primeras horas de este miércoles, la plaza permanecía cerrada mientras se evaluaba el funcionamiento de los elevadores.

Pasadas las 12:00 horas, el alcalde visitó las instalaciones para dar seguimiento al caso. El lugar seguía cerrado al público en general y, al interior, se encontraba personal de Protección Civil. No se compartieron detalles sobre los siguientes pasos tras las conclusiones obtenidas en la revisión.