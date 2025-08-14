Que no se te vaya la quincena en multas: Hoy no Circula del viernes 15 de agosto en CDMX y Edomex

La multa por no respetar el Hoy no Circula es de más de 3 mil pesos. (Foto: Cuartoscuro)

El programa Hoy No Circula funcionará de forma cotidiana este viernes 15 de agosto en la Ciudad de México y en los municipios aledaños del Estado de México.

Esta restricción, que se implementa desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad atmosférica en el área metropolitana del Valle de México. Los automovilistas deben comprobar si su automóvil puede circular para evitar sanciones.

¿Cuáles vehículos no podrán circular mañana?

Los vehículos con engomado azul y con terminación de placa 9 y 0 no podrán circular durante este día. Esta normativa se aplica a aquellos automóviles que posean hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aclara que los automóviles foráneos que cumplan con estas características tampoco están autorizados a transitar por las vías designadas. La única excepción son los vehículos que contienen holograma 00 y 0, que pueden circular de manera libre todos los días de la semana.

Para ayudar a los conductores a cumplir con esta normativa, se recomienda verificar el estado del vehículo a través del sitio web oficial o utilizando la aplicación móvil de la CAMe.

Horarios y áreas de aplicación del programa

Esta norma se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios colindantes del Estado de México.

Las restricciones comienzan desde temprano en la mañana y se extienden hasta la noche, garantizando un manejo adecuado del tráfico en la metrópoli.

Municipios afectados por la restricción

La restricción vehicular se extiende a los siguientes municipios en el Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

Además, incluye a Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero, así como a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estos municipios forman parte del área metropolitana, donde las autoridades están al tanto para asegurar que se cumpla con el programa.

Consecuencias por violar el Hoy No Circula: ¿Quién debe pagar la multa?

Los conductores que no sigan las reglas establecidas tendrán que enfrentarse a una multa económica de hasta 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Considerando el valor actual de 113.14 pesos por UMA, la sanción podría llegar a ser de hasta 3,394.20 pesos.

El costo de la infracción puede ser aún mayor si el vehículo es llevado al corralón, ya que el dueño deberá cubrir cargos extra por el arrastre y el almacenamiento.

Para liquidar la multa, los afectados deben imprimir su boleta desde la Secretaría de Finanzas y dar inicio a su proceso de pago. Esta situación puede tramitarse en bancos autorizados o en tiendas de autoservicio, y los vehículos permanecerán retenidos hasta que se realice el pago.

¿Qué engomado y placa no pueden circular normalmente?

El calendario semanal organiza las restricciones de circulación según el color del engomado y el último número de la placa. Los martes son para el engomado rosa con terminación 7 y 8, los miércoles son para el rojo que termina en 3 y 4, y los jueves para el verde con terminación 1 y 2.

Los viernes le toca el descanso a los vehículos con engomado azul y placas que terminan en 9 o 0. Para terminar la semana, los lunes se restringe la circulación a los que tengan engomado amarillo y placas con terminación 5 y 6.

Estas restricciones se efectúan en el horario establecido de 5:00 a 22:00 horas. Los domingos, todos los carros pueden circular sin restricción, salvo en situaciones de emergencia ambiental extraordinaria.

[Fotografía. Secretaría de Medio Ambiente CDMX]

Hologramas exentos y permisos especiales: ¿Qué vehículos tienen excepciones?

Los vehículos 100 por ciento eléctricos, los que no emiten gases contaminantes, e híbridos, así como los automóviles antiguos, motocicletas y cortejos fúnebres, tienen el holograma exento, lo que les permite circular sin restricción en todos los días de la semana. Esta exención es parte del esfuerzo por promover la movilidad sostenible en la región.

La CAMe también considera casos especiales mediante permisos. Los dueños de vehículos que transportan a personas con discapacidad pueden obtener una autorización, presentando la documentación médica correspondiente.

Los servicios de emergencia, como ambulancias y unidades de protección civil, tienen exención perpetua. Además, los vehículos de transporte escolar reciben permisos específicos durante el año lectivo.

El pase turístico permite a los visitantes foráneos circular por hasta 14 días continuos, realizando el trámite en línea a través del sitio oficial.

Restricción vehicular para foráneos

Los vehículos con placas foráneas enfrentan limitaciones específicas de circulación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Estas restricciones son válidas de lunes a viernes entre las 5:00 y 11:00 horas, dependiendo del último dígito de la placa.

Los sábados se imponen restricciones entre las 5:00 y 22:00 horas, sin tomar en cuenta la terminación de la placa. Esta medida busca regular el flujo de vehículos provenientes de otras regiones.

Los propietarios de vehículos de propulsión foránea necesitan obtener su verificación vehicular si planean permanecer en la ZMVM por más de dos días. Los automóviles que vengan de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala están sujetos a las mismas reglas que los locales, debido a su inclusión en la Megalópolis.

Verificación vehicular y tipos de hologramas

Cada Constancia de verificación que reciben los vehículos automotores determina las restricciones de circulación que tienen. Durante 2025, el holograma doble cero 00 permite la circulación todos los días por un periodo de dos años, mientras que el holograma cero 0 lo hace por seis meses.

Para asegurar un control efectivo sobre las emisiones contaminantes, el holograma uno restringe la circulación un día entre semana y dos sábados del mes, según si son números nones o pares. Bajo criterios más estrictos, el holograma dos limita la circulación a un día laboral y a todos los sábados.

Los vehículos registrados en la Ciudad de México son verificados según el color del engomado y las veces que necesitan en el semestre. Esta normativa asegura un flujo ordenado en los centros autorizados, garantizando un servicio más eficiente para los ciudadanos.

Acciones a tomar en caso de contingencia ambiental (Doble Hoy No Circula): ¿A qué vehículos se aplica?

Cuando la calidad del aire es mala, la CAMe implementa restricciones adicionales para proteger la salud pública. Esta activación ocurre cuando los niveles de ozono alcanzan más de 150 puntos IMECA.

El Doble Hoy No Circula se activa de forma automática. Esta medida amplía la prohibición de circulación, afectando un mayor número de vehículos, incluidos algunos con holograma 0.

Las autoridades también imponen restricciones en industrias y actividades al aire libre. Se prohíbe el uso de solventes, pinturas y combustibles que generen emisiones contaminantes, y los vehículos de carga tienen prohibido circular entre las 6:00 y 10:00 horas, excepto aquellos que participen en el programa de autorregulación.

Consulta el estado del programa y el calendario en tiempo real

La plataforma digital oficial de la CAMe ofrece información actualizada en tiempo real sobre la situación del programa. Los conductores pueden acceder en www.hoynocircula.cdmx.gob.mx o utilizar las apps disponibles para dispositivos iOS y Android.

Este portal proporciona la posibilidad de verificar restricciones según las placas, consultar mapas interactivos sobre las zonas reguladas y recibir notificaciones sobre cualquier cambio en el programa. La información se actualiza cada hora.

Los usuarios también pueden activar alertas personalizadas a través de WhatsApp enviando un mensaje al número oficial 55-5278-2424. Este servicio está disponible las 24 horas y brinda información sobre modificaciones extraordinarias en el programa.