‘¿De qué sirve la remodelación?’: Líneas 1 y 3 del Metro son un ‘caos’ con retrasos de 15 minutos

Los usuarios se quejan de retrasos en al menos 4 Líneas del Metro CDMX este martes 9 de diciembre.

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX? Los usuarios se quejan de retrasos y trenes que no avanzan este martes 9 de diciembre.

"Por qué no avanza en línea 3 en hospital general!!!Ni por qué uno salga temprano ustedes hacen que runo llegué tarde!“, reclamó una persona.

Los pasajeros aseguran que la afectación es, principalmente, con dirección a Universidad debido a que los trenes se detienen durante más de 15 minutos.

"Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren“, dijo el Sistema de Transporte Colectivo (STC) y además aseguró que hay alta afluencia, por lo que se enviarán trenes a las estaciones de mayor demanda.

‘Línea 1 del Metro CDMX es un caos’

Una situación similar ocurre en la Línea 1 del Metro que a pesar de estar reabierta en su totalidad, registra retrasos severos y cuestionan de qué sirvió la remodelación.

"Linea 1 ya es un caos muy lenta, siguen fallando, antes de abrir completamente la linea, era mas rápida hoy muy lenta“, se quejó una persona.

Además, también acusaron que hay un tren detenido en la estación San Lázaro desde hace varios minutos.

En este caso, la principal molestia de los usuarios es que a pesar de su remodelación todavía hay retrasos en el servicio.

El Metro CDMX no dio mayores explicaciones o mencionó alguna falla, sino que solo aseguró que se agilizará la salida de los trenes.

‘No pasan los trenes en la Línea 7 del Metro CDMX′

A dicha situación se suma el ‘estrés’ que la Línea 7 ocasiona a los pasajeros también por los retrasos.

Hay quienes aseguran que llevan más de 10 minutos esperando en Tacubaya con dirección a El Rosario.

"Manden trenes l7 dirección barranca del muerto estación tacuba por favor. Mucha gente esperando tren y se demoran en llegar“, fue la solicitud de una persona.

Sin embargo, el STC no ha detallado cuál es el problema o la razón de las fallas y retrasos en la Línea 7 del Metro CDMX.

A pesar de que la situación no ha incrementado, en la Línea 2 también comienzan los retrasos y quejas de los usuarios por las fallas en el servicio.

En su reporte de las 7:00 horas, el Metro informó que las Líneas con alta afluencia son la 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B, donde los tiempos de espera van de 4 a 6 minutos.