‘Viernes de locos’: Lento avance en las Líneas B y 7 del Metro de CDMX ‘desquicia’ a usuarios

Usuarios del metro enfrentaron las complicaciones en el servicio de la Línea B, 7 y 2 este viernes. (@HctorGa51845647/X)

Los usuarios del Metro de la Ciudad de México se enfrentaron a retrasos y modificaciones en el servicio desde el comienzo de las actividades en el principal medio de transporte de la capital.

Los reportes comenzaron después de las 6:00 horas, cuando algunos usuarios expresaron sus inconformidades por el avance de los trenes y la ausencia de alguna explicación para los retrasos en varias rutas.

Cierran estaciones de la Línea 2 del Metro

Luego del inicio del servicio, autoridades informaron sobre el cierre de estaciones de la Línea 1 (Pantitlán–Observatorio) y de la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Se trata de Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez, que permanecerán sin servicio hasta nuevo aviso.

Como alternativas, los usuarios que se dirigen al Centro pueden utilizar Bellas Artes (Línea 2 y 8) y San Juan de Letrán (Línea 8).

¿Qué pasa en las Líneas B y 7?

Después del comienzo de las operaciones, usuarios reprocharon el lento avance y el “mal servicio” en la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista.

Los tiempos reportados variaban, pero coincidían en esperas entre 10 y 15 minutos, además de constantes paradas entre estaciones, lo que duplicaba el tiempo de recorrido. Según los comentarios, en tres estaciones el trayecto llegaba a tardar hasta 15 minutos.

“En la Línea B se quedan parados más de 5 minutos en cada estación”; “Buen día, ¿sí va a continuar el servicio en la Línea B? Tan solo en dos estaciones ya acumula 33 minutos sin movimiento”, señalaron algunos usuarios.

El Metro de la CDMX informó que la Línea B no presentaba incidentes y atribuyó la situación al incremento en la afluencia.

“Al momento la Línea B opera sin incidentes, se presenta afluencia de la hora y se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales”, respondió el Sistema a varios inconformes.

Otra de las rutas con complicaciones fue la Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto. De acuerdo con los comentarios, el tiempo de espera rondaba los 10 minutos, aunque las autoridades reportaron un intervalo menor.

En ninguo de los casos, el Metro informó sobre posibles retrasos para que las personas tomaran precauciones y decidieran tomar otras alternativas para llegar a su destino.

Para las 7:00 horas la afluencia era alta en todas las Líneas del Metro y el tiempo promedio se mantenía en seis minutos, aunque los usuarios afirmaron que era mayor.