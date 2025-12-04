‘Son de locura’: Taquería Arandas, los de pastor ‘favoritos’ del ‘Quitavisas’ Christopher Landau en CDMX

El ahora Subsecretario de Estado de EU, Landau, fue embajador de su país en México, por lo que conoce 'lo bueno' del Centro Histórico (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

A tan sólo dos cuadras del Zólcalo de la Ciudad de México se encuentra Taquería Arandas, un sitio de comida amado por mexicanos y extranjeros, incluso por el ‘Quitavisas’ Christopher Lanadau.

La taquería en el centro histórico de CDMX enamora a los transeúntes, quienes se sorprenden por un prominente trompo de pastor que, si trataras de abrazar, seguramente lo podrías tocar tus dos manos.

Ni siquiera el ‘Quitavisas’, subsecretario de EU y anteriormente embajador en México, pudo resistirse y, en una visita al país en 2024, dio un recorrido por algunos lugares en la capital del país. Su reseña fue completamente positiva.

“De vuelta en la CDMX en viaje exprés de 2 días. Primera parada: la Taquería Arandas en el Centro Histórico donde los tacos al pastor con piña son de locura y están a 3x$36. Y el limón verde sabe rico en todo. Me reconoció y recibió con mucho cariño la jalisciense Doña Alma", presumió Christoper Landau.

¿Cómo es comer en Taquería Arandas en el Centro Histórico de CDMX?

¡Pásele, pásele, que hay de todo! El ‘gancho’ del lugar es su promoción que, de la visita de Landau hasta ahora, ha visto los efectos de la inflación, pues actualmente la promoción es la orden de 3 tacos por $39 pesos; es decir, $13 por unidad, un peso más barato que si pides cada taco por separado.

Este lugar no sólo te ofrece comer en la típica taquería del Centro Histórico. Tiene la opción de subir al segundo piso y disfrutar de la linda postal urbana que ofrece una de las calles más concurridas en el Centro Histórico de la Ciudad de México desde la terraza, o también está una experiencia de mayor contacto con el entorno: puedes sentarte en la carpa que colocan a pie de calle.

En cuanto al menú, que también está disponible en inglés para los turistas, hay prácticamente de ‘tocho morocho’. Desde tacos de pastor, suadero, tripa longaniza, cabeza y carnitas, todos dentro de la ya mencionada promoción.

¿Tienes un antojo de algo más? Este lugar, aunque parece pequeño, ofrece una gran oferta de platillos tradicionales: desde birria, carnes asadas (bistec, costilla, pechuga y cecina), tacos a la parrilla con queso, alambres, tortas, gringas, quesos fundidos, pozole y una oferta de antojitos al comal, como huaraches y quesadillas.

Pero, como muchos saben, las taquerías en el Centro de la Ciudad de México tiene la particularidad de también contar con un local de aguas de frutas, donde ofrecen piña, sandía, fresa, melón, mango, limón, papaya, tamarindo, entre otras: además de refrescos y, para quienes la requieran, pueden pedir una cerveza.

Taquería Arandas se encuentra en la calle 5 de Mayo #46, entre Isabel la Católica y Palma, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, muy cerca del Zócalo Capitalino pero, si le ‘caes’ en Metro, lo mejor sería llegar desde la estación Allende.

Lo mejor del asunto es el horario, pues Arandas está abierto de lunes a domingo las 24 horas del día, por lo que puedes llegar, literalmente, cuando quieras.

En cuanto al ticket por persona, va desde los $39 pesos quienes únicamente quieren llenar un ‘huequito’ con una orden de tres tacos, y hasta los 150-200 pesos, para aquellos que quieren probar ‘de todo un poco’ con bebida.