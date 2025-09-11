‘El Quitavisas regresa’: Landau declara ‘no bienvenidos’ a quienes se burlen del asesinato de Charlie Kirk

Christopher Landau dijo que monitoreará a personas que se burlen del asesinato de Charlie Kirk.

Christopher Landau, subsecretario de Estado denominado como ‘El Quitavisas’, cargó contra las personas extranjeras que toman a la ligera el asesinato del activista Charlie Kirk no son bienvenidos en Estados Unidos y pidió a la gente que denuncie cualquier contenido en línea que lo haga.

“A la luz del horrible asesinato de una figura política importante ocurrido ayer, quiero subrayar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país”, escribió el subsecretario de Estado Christopher Landau este jueves 11 de septiembre por la mañana en su cuenta de X.

“Me ha disgustado ver a algunos en las redes sociales elogiar, racionalizar o restarle importancia al acontecimiento, y he ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen las medidas apropiadas”, añadió.

Decenas de personas respondieron a la publicación de Landau con ejemplos de contenido en redes sociales que parecían bromear sobre la muerte de Charlie Kirk. Otros preguntaron cómo podrían proporcionar nombres, y uno preguntó si estaría bien “informarles a través de su cuenta cuando encuentre algo así”.

Landau respondió: “Sí, ordenaré a los funcionarios consulares que supervisen los comentarios de esta publicación”.

La oficina de prensa del Departamento de Estado no respondió de inmediato a las preguntas que buscaban más detalles más allá de la publicación de Landau.

Bajo la presidencia de Donald Trump, el departamento ha destacado repetidamente los esfuerzos intensificados para monitorear los perfiles de redes sociales de los solicitantes de visa, incluso diciendo que la falta de presencia en línea podría ser evidencia suficiente para negar una visa.

Al mismo tiempo, el Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció restricciones de visas para funcionarios extranjeros y otras personas que “censuren a los estadounidenses”, diciendo que es inaceptable que los extranjeros amenacen a ciudadanos o residentes estadounidenses por sus publicaciones en las redes sociales.

Las autoridades estadounidenses aún buscan al asesino de Charlie Kirk, luego de haber encontrado el arma involucrada y de que liberaran a un primer sospechoso del atentado en Utah.

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el ataque del cuál fue víctima Charlie Kirk.