‘El Quitavisas al ataque’: Christopher Lanadau ‘bromea’ con quitar visa a quien se burló de Marco Rubio

Christopher Landau se mostró con una nueva placa en la que se autodenomina 'El Quitavisas'.

A Christopher Landau, además los tacos, parece que le gusta quitar visas, y luego de que en redes sociales se generaran comentarios negativos contra su jefe, el secretario de Estado Marco Rubio, respondió con una placa en la que se autodenomina como ‘El Quitavisas’.

Todo comenzó cuando la periodista Sabina Berman comentó una fotografía de Marco Rubio con el actor Eduardo Verastegui, quien ha intentado entrar a la política como promotor de la ultraderecha en México.

“Qué bonita pareja. En California hay matrimonios gay“, ironizó Berman tras retuitear la foto publicada en la cuenta de Eduardo Verastegui.

Como respuesta, el tuitero Vampipe criticó a Sabina Berman, a quien llamó transfóbica y acusó de levantar falsos a Marco Rubio.

"Irónico que hace sólo un día pedía cárcel para los periodistas que “mintieran”. Ojalá que Christopher Landau ahora sí le quite la visa", lanzó Vampipe.

Como respuesta a la publicación, Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos apareció con un comentario en la publicación de Vampipe, que es una foto en la que apareció con la placa de ‘El Quitavisas’.

Incluso hubo un momento en el que una persona le cuestionó de manera irónica sobre si le podían quitar su visa si como ciudadano criticaba a un entrenador de béisbol, ya que quería hacer comentarios sobre Dave Rodgers, manager de los Dodgers de Los Ángeles, a lo que Landau respondió que “todos” deben temerle a ‘El Quitavisas’.

Los comentarios de Christopher Landau ocurren meses después de que ordenara la eliminación de la visa american a Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco, a quien calificó de vulgar por sus comentarios en los que criticó a las autoridades estadounidenses por atacar a quienes estaban a favor de las protestas migrantes en California, con insultos al ICE.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace “mi visa” en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país", acusó Landau a Melissa Cornejo.