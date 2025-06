Landau cancela visa a consejera de Morena por ‘vulgar posteo’ que ‘glorifica’ protestas en Los Ángeles

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, evidenció cómo las publicaciones de una persona que critica al gobierno vecino o incentivan una conducta no tolerable pueden influir en la cancelación de una visa.

El funcionario estadounidense respondió a una publicación de Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, quien expresó su inconformidad por la cancelación de visas a quienes difundieran contenido a favor de las protestas que ocurrían en Los Ángeles.

Landau calificó la publicación de Cornejo como “vulgar” y afirmó que esta fue motivo suficiente para solicitar la cancelación de su visa; sin embargo, la morenista no contaba con el documento para que pudiera ser anulado.

Aclaró que las personas que “glorifican la violencia y el desafío a las autoridades” del orden público no son bienvenidas en Estados Unidos.

“Puedo informarte que personalmente ordené cancelarla después de ver ese vulgar posteo. Y no te sorprenderá lo que me respondieron: que ni siquiera tienes una visa válida para cancelar. Qué fácil resulta hablar con desprecio de ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes. Quienes glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (‘FU** ICE’) no son bienvenidos en nuestro país”, escribió el diplomático este jueves.

¿Qué publicó Cornejo para entrar en la ‘lista de los no deseados’?

Desde el 6 de junio, el gobierno de Estados Unidos realiza redadas en centros de trabajo para detener a migrantes en situación irregular dentro del país.

Una de las ciudades donde se llevaron a cabo estas redadas fue Los Ángeles. En respuesta, activistas y personas inconformes se organizaron para manifestarse y bloquear el paso a los agentes federales que participaban en los operativos.

Las manifestaciones escalaron drásticamente cuando algunos individuos comenzaron a lanzar objetos contra los agentes y vehículos oficiales. Estos altercados generaron imágenes de manifestantes con la bandera mexicana junto a automóviles vandalizados.

En este contexto, Cornejo escribió en su cuenta de X: “Viva la raza y métanse mi visa por el cu**”, acompañado de una fotografía que mostraba un automóvil calcinado con la frase “fuc* ICE” y, al costado, un manifestante ondeando una bandera mexicana.

Un par de horas después de recibir la respuesta de Landau en su cuenta de X, la consejera de Morena en Jalisco decidió eliminar la publicación y restringir su cuenta para que solo a quienes acepte puedan ver sus comentarios.

Landau - Cornejo Publicación eliminada por Melissa Cornejo tras recibir la respuesta del subsecretario de Estado Christopher Landau (Captura de Pantalla)

Desde abril, se reportó que los agentes de migración en Estados Unidos revisaban las redes sociales de las personas que viajaban a aquel país, que podría costarte el ingreso en caso de encontrar algo ‘sospechoso’.

Además, desde que inició la administración de Donald Trump, artistas y políticos anunciaron la cancelación de su visa, aunque el motivo no es del todo claro, surgen versiones de que podría ser por investigaciones en su contra, publicaciones de redes sociales o supuestos nexos con el crimen organizado.