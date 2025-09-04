Así de ‘rápido y furioso’: Operativo Van Diesel desmantela red de huachicol operada por migrantes en Florida

La red de huachicol en Florida utilizaba camionetas modificadas con capacidad para transportar hasta 500 galones de combustible. (Foto: Shutterstock)

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este jueves el desmantelamiento de una red criminal operada en su mayoría por inmigrantes indocumentados y que, aseguró, son responsables del robo de cientos de miles de dólares en diésel a gasolineras en al menos una docena de condados del estado.

La operación, bautizada como Van Diesel, resultó en la captura de diez sospechosos, siete de ellos supuestos inmigrantes indocumentados, según un comunicado de la Gobernación de Florida.

De acuerdo con las autoridades, los acusados enfrentan cargos de conspiración y RICO, es decir, que están relacionados con el manejo de una empresa criminal que comete de manera sistemática delitos graves.

Cuatro de ellos también fueron imputados por lavado de dinero por más de 100 mil dólares.

¿Cómo operaba la red de ‘huachicol’ en Florida?

La red utilizaba camionetas modificadas ilegalmente, con capacidad para transportar hasta 500 galones de combustible sustraído directamente de tanques de almacenamiento en gasolineras.

La investigación reveló que el esquema generó al menos 400 mil dólares en ganancias ilícitas, aunque la cifra real sería mucho mayor, según el comunicado.

Tres de los acusados son residentes permanentes legales que podrían perder su estatus migratorio si son condenados.

“Este tipo de robo pone en riesgo a los conductores, socava la integridad del suministro de combustible y afecta directamente a los negocios locales”, advirtió el alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister, al presentar los resultados de la operación junto con el fiscal Uthmeier.

Los acusados enfrentan penas que podrían alcanzar hasta 90 años de prisión.

La Fiscalía señaló que la investigación sigue en curso y se esperan más arrestos.

Embajada de EU revela ruta del huachicol hacia Texas

En mayo de este año, la embajada de Estados Unidos en México difundió un mapa que detalla la ruta utilizada por los cárteles, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para contrabandear combustible y crudo robado de Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia el extranjero.

Según el Departamento del Tesoro, gran parte del producto ilícito tiene como destino Texas y cruza por Tamaulipas, transportado desde puntos de ordeña dentro del país. Posteriormente, es trasladado hacia la frontera noreste mediante intermediarios y empresas fantasmas.

La operación inicia con el robo del crudo y combustible en territorio nacional, seguido de su traslado hacia el norte. Después, con ayuda de empresas fachada, el producto es vendido a importadores estadounidenses, quienes lo adquieren bajo la falsa etiqueta de “residuos petroleros”.

Esta estrategia permite evitar sospechas aduanales, dado que en México solo Pemex tiene autorización para comercializar crudo. El etiquetado fraudulento facilita la entrada del producto robado a Estados Unidos.

Una vez en territorio estadounidense, se simulan transacciones financieras bajo el concepto de “petróleo crudo”, donde los importadores pagan a las empresas fantasmas mexicanas. Estas últimas, a su vez, entregan el dinero a los líderes de la operación, financiando así sus operaciones ilícitas: desde sobornos a funcionarios hasta adquisición de armamento.

El principal implicado es César ‘El Primito’ Morfín Morfín, quien junto a sus hermanos Remigio y Álvaro Noé, operan como cabeza y enlaces de la red.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, emitió una alerta a principios de mes solicitando a instituciones financieras reforzar la detección de flujos vinculados al contrabando de crudo en México.

La advertencia subraya que este tipo de negocio ha superado ya al narcotráfico como fuente principal de ingresos ilícitos de los cárteles. Además, se anunciaron sanciones contra los operadores mexicanos detrás de esta red.

Con información de Héctor Usla.