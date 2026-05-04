Detienen en Álvaro Obregón a 4 personas que transportaban una tonelada de droga en cajas de huevo

Las cuatro personas transportaban la presunta droga en cajas de huevo dentro de un tráiler. (Foto: Gabinete de Seguridad)

Cuatro personas fueron detenidas en calles de la alcadía Álvaro Obregón, en un operativo conjunto entre autoridades federales y locales, quienes interceptaron un tractocamión en el que era transportada más de una tonelada de droga oculta en cajas de huevo.

De acuerdo con información oficial del Gabinete de Seguridad, el cargamento alcanza los 1,278 kilogramos de marihuana, lo que representa uno de los decomisos más relevantes en la capital en lo que va del año.

El operativo refleja el uso de inteligencia y vigilancia territorial para detectar patrones atípicos en el transporte de mercancías, una práctica común en el tráfico de estupefacientes. En este caso, un tractocamión sin placas fue la señal de alerta que derivó en la intervención de las autoridades.

Las instituciones involucradas destacaron que la acción evitó la distribución de cientos de miles de dosis en las calles, con un impacto económico significativo para las organizaciones criminales.

¿Cómo fue el operativo?

La detención de las cuatro personas con droga en CDMX ocurrió en la colonia Lomas de Plateros, en la alcaldía Álvaro Obregón, tras labores de inteligencia coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

Según la versión oficial, los agentes marcaron el alto a un tractocamión que circulaba sin placas ni engomado. Durante la inspección, apoyados por binomios caninos, localizaron 80 cajas que aparentaban contener huevo.

Al revisar la mercancía, se descubrió que las cajas contenían paquetes con marihuana, sumando un total de 1,278 kilos. Este tipo de droga en cajas de huevo evidencia el uso de métodos cada vez más sofisticados para evadir controles de seguridad.

Las autoridades informaron que los detenidos —el conductor y tres acompañantes— fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con la carga asegurada.

Los detenidos fueron identificados como José Roberto ‘N’, de 40 años; Jorge Alexander ‘N’, de 22 años; Javier ‘N’, de 40; y José Armando Silva ‘N’, de 40 años, presuntos integrantes de una célula ligada a ‘Los Malcriados 3AD’.