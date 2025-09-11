Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 11 de septiembre: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia de prensa ‘mañanera’ desde Palacio Nacional este jueves 11 de septiembre.

En esta ocasión, la mandataria podría referirse a temas de interés público, como podría ser el Paquete Económico 2026. Además de explicar con mayor detalle cuando podrían empezar a aplicarse los aranceles sobre los automóviles chinos, medida que anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como parte del apodado Plan México, y si hay otros países a quienes se considere sancionar.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 10 de septiembre?

En la conferencia del 10 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, para explicar los ejes del Paquete Económico.

La mandataria y el secretario justificaron el incremento del 87 por ciento al IEPS por un tema de salud y el impuesto a los videojuegos como “atención a las causas”.

En tanto, el Édgar Amador compartió un ejemplo de cuál podría es el impacto del IEPS en los precios de las bebidas azucaradas. Dijo que un refresco de 600 mililitros tendría un incremento de un peso.