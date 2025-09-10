Sheinbaum pide no especular por muerte de marinos: ‘Es una falta de respeto’

Sheinbaum criticó sobre las especulaciones de quienes aseguran que son sospechosas las muertes de dos elementos de la Secretaría de Marina.

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a no hacer especulaciones tras la muerte de dos marinos, en menos de 48 horas, tras darse a conocer una red de huachicol en la que estarían involucrados funcionarios de la Secretaría de Marina.

“Hay que hacer una investigación, hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. No hay que especular, es una falta de respeto a los familiares”, dijo la mandataria en su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 10 de septiembre.

Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso de un accidente en una práctica de tiro en la que murió un elemento de la Secretaría de la Marina y aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes.

En la misma conferencia, Sheinbaum criticó sobre las especulaciones de quienes aseguran que estos hechos son “sospechosos” y aseguró que es una completa falta de respeto hacia los familiares de los marinos fallecidos.

¿Qué sabemos de la muerte de un Marino por un accidente en una práctica de tiro?

La Secretaría de Marina informó sobre el fallecimiento de uno de sus integrantes en Puerto Peñasco, Sonora.

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”, dijo la Marina en un comunicado.

Por este mismo medio, la dependencia expresó sus condolencias y solidaridad a la familia por este hecho.

El elemento de la Marina fue identificado como el capitán Adrián Omar del Ángel Zuñiga que estuvo adscrito a la aduana de Manzanillo, Colima.

Sin embargo, fue removido del puesto por petición del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

Dicho incidente ocurrió en menos de 24 horas de que se diera a conocer el suicidio de otro elemento de la Secretaría de Marina.

Sheinbaum confirma suicidio del capitán de Marina Abraham Pérez

Claudia Sheinbaum confirmó que se trató de un suicidio la muerte del capitán de Marina, Abraham Pérez, a quien en un principio se le relacionó con la red de huachicol en Tamaulipas.

Tanto Sheinbaum como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, negaron que el capitán Pérez Ramírez estuviera bajo investigación por el caso de tráfico de combustible.

Abraham Pérez presuntamente entregaba dinero a funcionarios de la Marina que permitían la operación de la red de huachicol en el estado. El capitán se quitó la vida en sus oficinas en Altamira, según información del diario Reforma.

Durante el fin de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la existencia de una red de huachicol que operaba específicamente en Tampico, Tamaulipas, por lo que fueron detenidos 14 funcionarios.