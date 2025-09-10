Tiroteo en Utah: Muere Charlie Kirk, activista conservador aliado de Trump, tras ser atacado

Comentarista Charlie Kirk, aliado de Trump, recibió un disparo en una universidad de EU (EFE)

El comentarista y activista conservador, un gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Charlie Kirk, fue asesinado mientras intervenía en un evento en la Universidad Utah Valley este miércoles 10 de septiembre.

De acuerdo con varios videos difundidos en redes sociales, se observa a Kirk recibir un impacto de bala en el cuello por un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de asistentes.

La institución académica informó en un comunicado que un orador invitado fue atacado con un arma de fuego en el campus y que un sospechoso ya se encuentra detenido, aunque medios estadounidenses niegan que la persona detenida sea la autora.

Fue el presidente estadounidense, quien confirmó la muerte de Charlie Kirk.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”, confirmó el propio Trump en la plataforma Truth Social.

¿Cuál era el estado de Salud de Charlie Kirk?

El activista conservador fue trasladado a un hospital y se encontraba en estado crítico, por la herida provocada en el cuello durante un evento universitario en el estado de Utah, según medios.

Kirk recibió atención médica en el Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, donde tuvo lugar el ataque frente a unos dos mil asistentes, pero unos minutos después murió.

Políticos piden oraciones por Charlie Kirk

Trump pidió oraciones por su aliado político tras conocer la noticia. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió en la plataforma Truth Social.

El vicepresidente JD Vance también pidió oraciones para Kirk, a quien describió como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”.

“Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos”, indicó el senador por Utah, Mike Lee.

Más tarde, agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se desplegaron en el campus de la Universidad Utah Valley donde el comentarista político Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello, según informó en X este miércoles la fiscal general, Pam Bondi.

“Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”, escribió el director del FBI, Kash Patel.

¿Quién es Charlie Kirk, aliado cercano de Donald Trump?

Charlie Kirk, nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, es activista, escritor y comentarista. Es conocido principalmente por fundar Turning Point USA, una organización estudiantil conservadora.

El comentarista mostró su apoyo público a Trump en varios mítines de campaña durante 2023 y asistió a la ceremonia de investidura presidencial.