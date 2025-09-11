FBI halla rifle usado en el ataque contra Charlie Kirk, conservador asesinado en universidad de Utah

Charlie Kirk, un activista conservador, fue asesinado en un ataque en la Universidad de Utah; autoridades hallaron un arma.

Los investigadores federales han recuperado lo que creen que es el rifle utilizado para matar al activista conservador Charlie Kirk durante un evento universitario en Utah, dijeron las autoridades este jueves, mientras la búsqueda del tirador entraba en su segundo día.

Robert Bohls, agente especial del FBI a cargo de la oficina de campo de Salt Lake City, declaró que el rifle de cerrojo de alta potencia se encontró en una zona boscosa cerca de la Universidad del Valle de Utah, adonde huyó el pistolero tras el ataque. El arma está siendo examinada en el laboratorio del FBI, junto con otras pruebas, como huellas de calzado y palmas recogidas en el lugar de los hechos.

Las autoridades informaron que el tirador parecía tener edad universitaria y logró integrarse en el campus antes de subir a una posición de tiro en la azotea. Los investigadores rastrearon sus movimientos mediante imágenes de seguridad: entró por una escalera, cruzó la azotea y luego saltó del edificio para escapar a un barrio cercano.

Los investigadores recuperaron un rifle Mauser de cerrojo importado antiguo, envuelto en una toalla, en una zona boscosa cerca del campus, junto a la ruta que siguió el pistolero al huir, según una persona familiarizada con la investigación. El arma aún contenía el cartucho usado de un solo disparo, así como tres balas sin disparar en el cargador. Los cartuchos tenían un texto grabado que expresaba ideología transgénero y antifascista, según la persona.

El arma fue entregada al FBI para análisis de ADN y huellas dactilares.

El FBI ha recibido más de 130 pistas y ha solicitado fotos o videos adicionales del público. Bohls afirmó que la agencia está tratando el caso como un ataque a la libertad de expresión.

“Cualquier ataque a la Primera Enmienda es un ataque a los cimientos mismos de nuestra democracia”, dijo.

El Comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, advirtió contra la especulación después de que dos personas inicialmente interrogadas fueran absueltas de toda implicación. Aseguró que ambas sufrieron acoso tras la divulgación de sus nombres.

“No eran sospechosos”, dijo Mason. “No merecen ese escrutinio por estar sujetos al proceso investigativo”.

Mason dijo que el cuerpo de Charlie Kirk había sido trasladado a la oficina del médico forense estatal y que sería devuelto a su familia el jueves. Calificó el asesinato de “atroz” y afirmó que no reflejaba las tradiciones de servicio y comunidad de Utah.

Kirk, de 31 años, director ejecutivo de Turning Point USA y aliado cercano del presidente Donald Trump, recibió un disparo alrededor de las 12:20 p. m. del miércoles mientras hablaba en un evento estudiantil al aire libre ante más de 3000 personas. Fue declarado muerto en un hospital local.

El tiroteo provocó la condena de todo el espectro político. Trump llamó a Kirk “un patriota” y ordenó arriar las banderas en todo el país. Dijo que hablará con la familia de Kirk el jueves por la tarde.

El vicepresidente J. D. Vance escribió que Kirk había desempeñado un papel fundamental en su carrera política. Los expresidentes Joe Biden y Barack Obama también denunciaron la violencia y expresaron sus condolencias.

Kirk fundó Turning Point USA en 2012 y la convirtió en una fuerza destacada en la política conservadora, con cientos de sedes universitarias. Tenía una esposa y dos hijos pequeños.

Trump anuncia la Medalla Póstuma de la Libertad para Charlie Kirk

El presidente Donald Trump dijo que le otorgaría a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, en homenaje al aliado político cuyo asesinato sorprendió al movimiento conservador.

“Me complace anunciar que pronto entregaré póstumamente a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad. La fecha de la ceremonia se anunciará próximamente, y solo puedo garantizarles una cosa: tendremos una gran asistencia”, declaró Trump este jueves en un discurso en el Pentágono para conmemorar el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Trump dijo este jueves que los estadounidenses estaban experimentando “horror y dolor” por el “atroz asesinato”.

El presidente también comentó que esperaba que el asesino de Kirk fuera detenido pronto.

“Están en plena cacería humana allá abajo, así que veremos qué pasa”, dijo Trump. “Ojalá lo atrapemos”.