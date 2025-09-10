EU va a la carga por asesino de Charlie Kirk: Liberan a sospechoso tras interrogatorio

El FBI liberó a una de las personas supuestamente implicadas en el asesinato de Charlie Kirk.

Autoridades de Estados Unidos buscan al asesino de Charlie Kirk, el activista conservador y aliado cercano del presidente Donald Trump que recibió un disparo fatal el miércoles en una universidad de Utah.

Kirk, director ejecutivo del grupo de defensa Turning Point USA, se encontraba hablando en un evento al aire libre ante una multitud en la Universidad del Valle de Utah cuando se escuchó un solo disparo desde un edificio cercano, según la policía local. El gobernador Spencer Cox lo describió como un “asesinato político”.

Una persona de interés fue detenida y luego liberada, dijo el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en las redes sociales.

El tiroteo, el último de una oleada de violencia política en Estados Unidos, provocó una oleada de conmoción y condena tanto por parte de republicanos como de demócratas. Kirk, de 31 años, fundó Turning Point USA hace más de una década y lo convirtió en uno de los grupos más influyentes que ayudan a movilizar a los jóvenes votantes hacia las causas conservadoras. Deja a su esposa y dos hijos pequeños.

“Charlie fue un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto amaba”, dijo Trump en un video el miércoles por la noche en el que culpó a la retórica de la “izquierda radical” de contribuir a la violencia.

“Ya es hora de que todos los estadounidenses y los medios de comunicación afronten el hecho de que la violencia y el asesinato son la trágica consecuencia de demonizar a aquellos con quienes no están de acuerdo día tras día, año tras año, de la forma más odiosa y despreciable posible”, dijo.

Los expresidentes demócratas Joe Biden y Barack Obama denunciaron la violencia y expresaron sus condolencias a su familia. El Comité Nacional Republicano elogió a Kirk como un “patriota dedicado que dedicó su vida a defender los valores conservadores e inspirar a los jóvenes estadounidenses”.

Kirk estaba en la UVU para la gira de regreso de su grupo por Estados Unidos y tenía previsto montar una mesa llamada “Demuéstrame que me equivoco”, donde el público intenta dejar perplejo al comentarista. Asistieron más de 3 mil personas, según Jeff Long, jefe de policía de la universidad, además de seis policías locales y el equipo de seguridad personal de Kirk.

Aproximadamente a las 12:20 horas, hora de la montaña, unos 20 minutos después de que Kirk comenzara a hablar, se escuchó un solo disparo desde un edificio a unos 200 metros de distancia. Defensor del derecho a portar armas, acababa de empezar a responder una pregunta sobre el número de tiroteos masivos en Estados Unidos durante la última década.

Videos en redes sociales muestran a los asistentes huyendo del lugar mientras el equipo de seguridad personal de Kirk parecía sacarlo y subirlo a una camioneta deportiva que lo esperaba. Fue trasladado a un hospital local, donde falleció posteriormente, según informó la policía.

Un video de circuito cerrado de televisión muestra a una persona vestida con ropa oscura, presuntamente el sospechoso, y el disparo podría haberse realizado desde un tejado, según informaron las autoridades. No se revelaron más detalles, ni información sobre el tipo de arma utilizada ni si se recuperó.

“Quiero ser muy claro: esto fue un asesinato político”, dijo Cox. “Charlie Kirk era, ante todo, esposo y padre de niños pequeños. También estaba muy involucrado en la política, y por eso estaba aquí en el campus”.

El asesinato representa una escalada de violencia política en una sociedad estadounidense cada vez más polarizada y con tiroteos constantes. Trump fue objeto de dos intentos de asesinato el año pasado durante su campaña para su segundo mandato. El gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, se vio obligado a huir de su casa en abril tras un intento de incendio provocado. En junio, un hombre armado mató a la legisladora de Minnesota Melissa Hortman y a su esposo en su domicilio.

“La violencia política se ha vuelto demasiado común en la sociedad estadounidense y esto no es lo que somos”, declaró el miércoles el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. “Necesitamos que todos los que tengan la plataforma lo digan alto y claro: podemos resolver los desacuerdos y las disputas de forma civilizada”.

FBI libera a persona cercana al atentado contra Kirk, aún buscan al agresor

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó este miércoles que el sospechoso detenido por el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk en un tiroteo en campus universitario de Utah fue puesto en libertad tras un interrogatorio policial.

Patel aseguró que “nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia”, al remarcar que la liberación del sospechoso no implica el cierre del caso.

Según el FBI, el hombre fue retenido durante varias horas y colaboró con los agentes en el interrogatorio. Las autoridades no han revelado su identidad ni los posibles motivos del ataque, y mantienen abiertas varias líneas de investigación en coordinación con la policía local.

La Policía del estado de Utah, representada por el comisionado de Seguridad Pública, Beau Mason, informó que solo se tiene como evidencia inicial imágenes de cámaras de circuito cerrado obtenidas en el campus, las cuales están siendo analizadas para identificar al sospechoso.

La Universidad de Utah Valley declaró que el incidente ocurrió alrededor de las 12:20 p.m. en un evento al aire libre, durante el cual se escuchó un único disparo mientras Kirk respondía preguntas en un evento parte de su gira ‘American Comeback Tour’ en la que discute fuertemente con personas de pensamiento liberal.

Kirk, el joven defensor del conservadurismo

Originario de un suburbio de Chicago, Charlie Kirk comenzó su militancia conservadora en la preparatoria. Tras graduarse, asistió brevemente al cercano Harper College antes de abandonar sus estudios para fundar Turning Point USA, donde recaudó fondos de prominentes conservadores. Su ensayo de 2012 para Breitbart News sobre el sesgo liberal en los libros de texto de economía le valió invitaciones para entrevistas en Fox Business y una conferencia en una universidad local.

Durante la década siguiente, Kirk convirtió a Turning Point USA en un poderoso grupo de defensa que acogía a estudiantes conservadores deseosos de demostrar el sesgo liberal en los campus universitarios. La organización contaba con más de 800 filiales universitarias, según su sitio web.

Kirk solía debatir públicamente con estudiantes universitarios y personalidades de todo el espectro político. A principios de este año, fue el primer invitado al podcast del gobernador de California, Gavin Newsom, y tenía previsto debatir con el influencer progresista Hasan Piker en un evento con entradas agotadas en el Dartmouth College a finales de este mes. Newsom, demócrata y crítico de Trump, calificó el asesinato de Kirk de “enfermo y reprensible”.