PERFIL: Charlie Kirk, el aliado de Trump y creador de ‘Demuestra que estoy equivocado’ que fue asesinado

Trump confirmó la muerte de Kirk y dijo que “fue querido y admirado por todos, especialmente por mí”. (AP).

Charlie Kirk, comentarista, activista conservador y aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado este miércoles 10 de septiembre, cuando participaba en un evento de la Universidad de Utah Valley.

En videos difundidos en redes sociales, se ve que Kirk recibió un impacto de bala en el cuello, mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de asistentes.

El activista conservador fue trasladado a un hospital y se encontraba en estado crítico, según medios.

Dos horas después del tiroteo, Trump confirmó la muerte de Kirk y dijo que “fue querido y admirado por todos, especialmente por mí”.

Asistentes reaccionan a tiroteo en Universidad de Utah Valley, donde Kirk fue baleado. (AP).

¿Quién era Charlie Kirk, aliado de Trump?

Kirk nació en Arlington Heights, al norte de Chicago, en 1993, y creció en una familia de clase media con raíces cristianas, su padre trabajaba en el sector inmobiliario, mientras que su madre se ocupaba del hogar, según reportes de medios como Político.

Durante su paso por la Wheeling High School, se involucró en debates estudiantiles y comenzó a interesarse por las ideas republicanas, según ha dicho en entrevistas y agregar que no fue un gran estudiante, por lo que no fue a la universidad, pero se acercó a edad temprana a la política.

Kirk era fundador de la organización conservadora Turning Point USA, una de las caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA) y partidario del derecho a portar armas.

Se hizo conocido, con apenas 18 años, en 2012, luego de fundar Turning Point y organizar giras universitarias donde debatía con estudiantes liberales, lo que lo catapultó como referente juvenil conservador.

Su popular serie de eventos llamados ‘Demuestra que estoy equivocado’ se volvió muy popular y este 10 de septiembre atrajo a oponentes y simpatizantes al campus universitario en Utah.

Una década después Kirk, casado y con dos hijos pequeños, se convirtió en un aliado directo de Trump, con quien apareció públicamente en la Casa Blanca en 2019 durante visitas de jóvenes conservadores y posteriormente con un rol activo en mitines de campaña en 2024.

Kirk había opinado en abril de 2023 que las muertes por arma de fuego eran “desafortunadamente” un precio que valía la pena pagar para preservar la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, comentario que emitió tras un tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee, en el que murieron tres adultos y tres niños.

Kirk: Un semillero de conservadores

Turning Point USA nació con el objetivo de difundir valores conservadores y de libre mercado en los campus universitarios de Estados Unidos y ha crecido hasta convertirse en un foro clave en el movimiento MAGA (Make America Great Again).

Con sede en Arizona, la entidad ha crecido rápidamente y hoy mantiene presencia en cientos de universidades y escuelas secundarias. Sus conferencias anuales reúnen a miles de jóvenes y a figuras destacadas del Partido Republicano.

Charlie Kirk generó controversia por sus posturas contra la migración, el feminismo y la diversidad en los campus, lo que le ha ganado críticas y confrontación con líderes demócratas.

Durante la crisis del COVID-19, el activista minimizó la gravedad de la situación comparándola con catástrofes históricas, afirmando en X: “Tenemos una pandemia, pero, por estándares históricos, esto no es realmente una pandemia (...) por estándares históricos, de hecho estamos viviendo una muy, muy buena vida”.

En 2020 fue parodiado en South Park, que también se ha burlado de Trump, donde un personaje imitó su estilo de debate provocador que se ha convertido en su sello, y Kirk respondió en redes sociales que lo veía como “una medalla de honor”, aunque acusó al programa de ridiculizar a los conservadores.

Con información de EFE.