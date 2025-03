MAGA, The Art of the Deal y el fin de la Pax Americana

La Pax Americana, sucesora de la Pax Británica, se refiere a la supremacía de Estados Unidos (EU) tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y a la paz y prosperidad bajo su influencia, en particular para Europa Occidental, Japón y Corea del Sur. Este periodo histórico está a punto de terminar por el movimiento Make America Great Again conocido como MAGA, que busca retraer a EU de Organismos y Acuerdos Internacionales, traicionando a sus aliados frente a Rusia y China.

La construcción del dominio americano consistió en establecer instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, para mantener la paz y la seguridad, y los organismos de Bretton Woods, para mantener la gobernanza económica. La contención de la Unión Soviética mediante la creación de la OTAN es parte central del orden mundial creado en la posguerra.

La gobernanza global, o el orden mundial, se refiere al conjunto de acuerdos e instituciones que han permitido atender problemas de la humanidad que requieren de acción colectiva para resolverlos, como el deterioro del medio ambiente, la inseguridad, la inestabilidad económica y las crisis humanitarias. El retiro de EU de Organismos Internacionales y el debilitamiento de alianzas militares afectan el orden global. El retiro de la ayuda externa americana para atender crisis humanitarias disminuye su poder blando. EU crea un vacío que podrá llenar Rusia y China y, en menor medida, otras potencias emergentes.

El presidente Donald Trump, y su vicepresidente, JD Vance, se han dedicado en días pasados a buscar destruir los cimientos democráticos de la Unión Europea (UE), dando fuerza a la extrema derecha que simpatiza con Vladimir Putin. Este último es un genocida declarado por la Corte Criminal Internacional, que busca restaurar el dominio de la extinta Unión Soviética. Entre las exigencias de Putin antes de iniciar su invasión a Ucrania está el retiro de la OTAN a las fronteras de la guerra fría, revelando su intención imperial. Los países de Europa Central y Oriental que se integraron a la UE y a la OTAN tuvieron mucha razón en hacerlo.

Trump y Vance emboscaron en la Casa Blanca al presidente Volodomir Zelenski de Ucrania en un lamentable sainete, mostrando frente a las cámaras un escenario inexistente, lo que fue rechazado por este último. Zelenski es un presidente electo democráticamente a diferencia de Putin, quien ha eliminado a sus rivales políticos. La respuesta europea en apoyo a Zelenski por el incidente ha sido casi unánime. Zelenski mostró dignamente el espíritu indomable de Ucrania de no permitir atropellos de déspotas. El Art of the Deal de Trump es un chantaje mafioso que aprovecha la debilidad del adversario para extraer concesiones indebidas, como quedarse con buena parte de los recursos minerales ucranianos. Trump da la razón al dictador. La democracia occidental, que defiende libertades y derechos humanos, es el principal enemigo de Putin y de su aliado chino, Xi Jinping.

La democracia de EU corre peligro. Trump y Vance simulan representar los intereses de la clase trabajadora. La destrucción del aparato gubernamental a cargo del multibillonario Elon Musk avanza mientras las cortes buscan frenarla, con una Suprema Corte leal a Trump. Las elecciones intermedias del año 2026 podrían cambiar el balance de poder en el congreso en favor de los demócratas, mientras se afecta la salud, la educación y el sistema de justicia, entre otros.

Trump se equivoca si piensa que puede negociar la paz con Rusia sin Ucrania. Europa debe hacerse cargo de su propia defensa y de la de Ucrania, reduciendo otros gastos o aumentando su deuda. El conflicto en Ucrania es un conflicto europeo en el que no podrá contar con EU para su defensa. El Art of the Deal y MAGA han decretado el fin de la Pax Americana.