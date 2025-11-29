‘Venía a cantar y a echarse su pulque’: Así es Antigua Roma, pulquería que frecuentaba María Elena Leal

En la pulquería La Antigua Roma las bebidas se suelen acompañar con chicharrones de harina con salsa picante. (Foto: Wiki Commons/ Cuartoscuro)

Una rocola para poner música, el altar a la Virgen de Guadalupe, mesas sobre las cuales hay chicharrones y salsa picante, así como una amplia variedad de sabores de pulque es lo que te recibe cuando visitas a La Antigua Roma.

Se trata de una de las pulquerías más antiguas de la Ciudad de México, ya que este negocio que ha calmado la ‘sed de la mala’ de los chilangos, deportistas y artistas a lo largo de 118 años.

Un espacio que además se ha rehusado a sentir el paso del tiempo, conservándose como una pulquería tradicional en todo el sentido de la palabra: no hay menús extravagantes, ni decoraciones modernas, solo pulques y una que otra botana.

¿Cuál es la historia de La Antigua Roma?

Patricia Cardoso, difusora del consumo del pulque, afirma que este tipo de establecimientos son museos, lugares que guardan energía: “al estar en una de ellas siento que viajo en el tiempo; imagino los amores y desamores, tristezas y alegrías, pláticas y llanto que ahí se vivieron... y en algunas durante más de un siglo”, dijo de acuerdo con el Gobierno de México.

Este es el caso de La Antigua Roma, una pulquería tan antigua que ‘Don Victor’, uno de los encargados del establecimiento afirmó, en una conversación con el canal de YouTube Politika TV, que no se conoce con precisión quién fue el fundador.

“No sabemos quién fue el primer dueño, no sabemos cómo estuvo. No tenemos personas que tengan la misma edad que la pulquería”, comparte. A pesar de ello, se tiene la certeza de que se inauguró en 1907.

La pulquería ha pasado al menos por cuatro generaciones, uno de los dueños más recordados es Leopoldo López García ‘El Pollo’, quien se hizo cargo de La Antigua Roma por décadas, luego de haber heredado el negocio.

“‘El Pollo’ inició desde muy niño, su papá fue pulquero de Actopan Hidalgo, posteriormente nace ‘El Pollo’ ya en la Ciudad de México, en Garibaldi, no salió de la zona”, explica ‘Don Víctor’, quien añade que cuando Leopoldo tenía cuatro años, falleció su mamá.

“El papá, que no tenía con quién dejarlo, se lo llevó a la pulquería atrás del mostrador, entonces ‘El Pollo’ básicamente se fue criando en las pulquerías (...) creció y el único oficio que tuvo fue el de ser pulquero”, dijo.

Tiempo después ‘El Pollo’ invitó a Jorge, uno de sus amigos a colaborar en La Antigua Roma: “empezó haciendo los mandados y fue aprendiendo el oficio”, compartió Víctor en la entrevista.

Aunque Leopoldo López García falleció en 2020, el negocio continúa en pie, como una de las pulquerías tradicionales más antiguas de la Ciudad de México, y una de las que más anécdotas especiales tiene.

Al respecto Víctor señala que dada su cercanía con la Arena Coliseo, suelen recibir la visita de diferentes luchadores profesionales y boxeadores, uno de los más recordados en La Antigua Roma es Lorenzo “Hálimi” Gutiérrez, ya que iba ‘prácticamente diario’.

“Conocidos, alguna cantante, María Elena Leal, hija de Lola Beltrán, ella venía aquí a cantar y a echarse su pulque venía de cuando en cuando, cuando estaba aquí en la Ciudad de México”, comentó.

Además, indicó que algunas escenas de la cinta mexicana Antes del olvido se filmaron dentro de la pulquería: “hasta Jorge salió, actúo”, indicó en la conversación ‘Don Victor’.

¿Cómo es La Antigua Roma, pulquería con 118 años de historia?

Aunque han pasado los años, La Antigua Roma se niega a volverse una pulquería moderna, con refrigeradores para mantener frío el pulque, una decoración más actual o un menú repleto de platillos de alta cocina mexicana.

Fiel a su concepto de pulquería tradicional, La Antigua Roma lleva a cabo la preparación de los pulques de manera artesanal, colocándolos en tinas para conservar la temperatura de la también llamada ‘bebida de los dioses’.

Además, cuenta con una rocola para que todos puedan elegir las canciones que quieren escuchar y por su puesto que el altar a la Virgen de Guadalupe no puede faltar dentro del establecimiento.

No obstante, uno de los aspectos que más llama la atención de la pulquería es el espacio especial para las mujeres: ‘Un departamento de damas’, que recuerda parte de la historia de La Antigua Roma.

Pues Víctor explica que hasta la década de los 70, no se les permitía a las mujeres ingresar al salón principal de la pulquería, ya que era un espacio exclusivo de hombres; no obstante, ellas podían tomar la bebida en una barra especial.

Aunque esta práctica ya no se utiliza, puesto que cualquier persona puede ingresar a La Antigua Roma, es un espacio que han querido dejar para recordar parte de la larga tradición que tiene este establecimiento.

¿Cuánto cuesta ir a la pulquería La Antigua Roma?

En La Antigua Roma no solo hay pulques naturales, también se pueden encontrar algunos curados con sabores que van desde los clásicos como el de avena, piña y tamarindo.

Aunque también hay otros sabores menos comunes como el de betabel, apio, cacahuate, cajeta, limón, mazapán, café, piña, plátano, tuna, sandía, mandarina, tejocote y zapote negro.

Los curados se preparan de manera artesanal en el establecimiento, utilizando únicamente frutas naturales, pulque sin sabor y azúcar, tal como se mostró en el video del canal de YouTube Politika TV.

Los precios, de acuerdo con el menú más reciente compartido en Google Maps, van de los 15 pesos (por un vaso de pulque natural) a los 400 pesos (por el barrilito de 5 litros del curado del día).

Vaso: 30 pesos (el curado del día) 15 pesos (natural)

1/2 litro: 40 pesos (el curado del día) 20 pesos (natural)

Copa bola: 50 (el curado del día) 25 pesos (natural)

1 litro: 80 (el curado del día) 40 pesos (natural)

Litro combinado (natural con curado): 60 pesos

Jarra de 2 litros: 160 (el curado del día) 80 pesos (natural)

Barrilito de 5 litros: 400 (el curado del día) 200 pesos (natural)

Debes tener en cuenta que los sabores del pulque pueden cambiar de acuerdo con la temporada; además los curados especiales, como el de piñón, nuez, ostión y pistache, tienen precios especiales por los cuales hay que preguntar.

En La Antigua Roma se pueden tomar pulques de sabores tradicionales y otros exóticos. (Foto: EFE / Miguel Victoria / Shutterstock)

¡Ojo! En caso de que decidas ir, debes llevar dinero en efectivo, debido a que en la pulquería no se aceptan tarjetas bancarias. Tampoco se encuentran alimentos en el menú, en las fotografías únicamente se aprecia que se acompañan las bebidas con chicharrones y salsa.

¿En dónde está la pulquería La Antigua Roma?

El señor Víctor explicó para Politika TV que la pulquería La Antigua Roma tiene la misma dirección desde hace 118 años, puesto que no se ha cambiado de locación, quizás por su ubicación privilegiada.

La Antigua Roma está a unos pasos de la estación del Metro Garibaldi/Lagunilla; muy cerca del clásico Salón Tenampa y a la vuelta de la Plaza Garibaldi, sobre la calle República de Perú.

La dirección completa es calle República de Perú número 38, Lagunilla, Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México. El horario es de viernes a sábado de 1:00 de la tarde a 9:00 de la noche; los domingos cierran a las 7:00 p.m.