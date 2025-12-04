¿Vas al Centro? Cierran estación Zócalo del Metro CDMX por ‘medida operativa’; estas son las alternativas

El STC suspendió el servicio en la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro este jueves 4 de diciembre. (El Financiero/Shutterstock)

Si estabas en camino hacia el Centro Histórico, te tenemos malas noticias. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que a partir de las 15:00 horas de este jueves se llevó a cabo el cierre total de la estación Zócalo/Tenochtitlán, de la Línea 2 del Metro, hasta nuevo aviso.

La medida implica que no habrá ascensos ni descensos de usuarios en esa estación, al menos en las próximas horas. Las autoridades tampoco precisaron cuándo será reabierto este punto ni compartieron el motivo de la suspensión del servicio.

Por su parte, el director general del STC, Adrián Ruvalcaba, indicó que el cierre es una “medida operativa”, la cual se llevó a cabo en coordinación con las distintas áreas del Metro, aunque sin explicar si se trata de un cierre por mantenimiento o si se debe a las movilizaciones y concentraciones anunciadas para este jueves.

“Les pedimos tomar previsiones y considerar como alternativas las estaciones Pino Suárez, Allende, Hidalgo y Bellas Artes para acceder al primer cuadro de la ciudad.”, indicó en una publicación en su cuenta de X.

Cierre del Metro Zócalo: Estas son las alternativas para llegar al Centro Histórico

Ante la suspensión de servicio en la estación Zócalo, los usuarios que planean ir al primer cuadro de la ciudad esta tarde-noche tendrán que buscar estaciones y rutas alternas.

El Metro recomendó optar por la estaciones Pino Suárez y Allende de Línea 2, San Juan de Letrán de Línea 8 y Bellas Artes de Línea 2 y 8 para llegar al Centro Histórico desde otros puntos de la red de transporte.

Otra opción es utilizar el Metrobús. La Línea 4 es la más directa para acercarse al Centro Histórico, pues atraviesa buena parte de esta zona. Algunas paradas útiles son el Museo de la Ciudad de México, Bellas Artes e Hidalgo.